俄股今日恢復交易 MOEX指數漲逾11%

俄羅斯股市暫停交易近一個月後，今日 (24 日) 恢復交易，在俄羅斯央行宣佈禁止 33 檔權值股作空的情形下，俄羅斯 MOEX 指數開高走高，早盤大漲超過 11%。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，俄股重跌，該國隨即宣布自 2 月 25 日起暫停俄股交易。在經過將近 1 個月的休市後，莫斯科證券交易所在當地週一上午 10 點恢復了俄聯邦政府債券交易。

隨後，俄羅斯央行也在今日宣布允許基準股票指數 MOEX 中的 33 檔股票的交易，包括俄羅斯天然氣集團 (Gazprom) 盧克石油 (Lukoil)、俄羅斯石油公司 (Rosneft) 等大型企業，不過，禁止市場作空這 33 檔股票。

MOEX 指數今日開盤上漲 0.15%，以 2474.52 點開出，在禁空令的激勵下，指數持續拉高，一度漲至 2,761.17 點，升幅達 11.76%，早盤漲幅維持在 7% 以上，截稿前暫報 2,701.03 點。

在重啟部分交易後，盧克石油大漲 15%，俄羅斯石油上漲 14%，俄羅斯天然氣也上漲了 10%。有部分市場人士預期，上漲是由於都是本國投資人交易，並且俄羅斯政府可能已經進場護盤。

消息人士指出，俄國央行正在討論一項計畫，將俄股劃分為外國和本地投資人的不同市場，預測俄股最終將與先前大不相同。

俄國政府已承諾購買多達 1 兆盧布 (100 億美元) 的資產，包括股票和債券，以試圖穩定金融市場，但交易員已準備好應對巨額損失。許多大型西方投資基金已宣布拋售所有俄國資產的計畫，準備以任何價格拋售這些資產。