柏林廠今開幕 德製特斯拉來了

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 柏林超級工廠周二（22 日）正式開幕，執行長馬斯克已抵達德國，並將舉行首批德製 Model Y 的交車儀式，為特斯拉重大里程碑。

馬斯克已於周一飛抵德國，將出席柏林超級工廠剪綵儀式。周二凌晨他在推特上說：「很高興明天將交付第一批柏林超級工廠生產的電動車。」德國總理蕭茲也將在開幕儀式上致詞。

這座斥資 50 億美元的工廠，為特斯拉在歐洲的第一座工廠，全年產量將達到 50 萬輛。

馬斯克原定柏林廠在去年夏季投產，但他在申請文件中新增一座電池工廠，導致環評卡關，最終布蘭德登堡邦政府在 3 月 4 日批准柏林廠。

Wedbush Securities 分析師 Daniel Ives 與 John Katsingris 說：「供應鏈問題拖累去年特斯拉整體銷量成長，但我們相信，在接下來的一年，這個問題將明顯減緩，今年銷量可望衝到 150 萬輛以上。」去年特斯拉的銷量達到 936,172 輛，年增 87%。

Ives 與 Katsingris 說：「雖然中國將成為關鍵成長動力，但我們認為，Model Y 在美國和歐洲的需求正在迅速升溫，對特斯拉和電動車產業來說，今年似乎又是一個突破的年度。」