〈鎳市動盪〉LME鎳價開盤再跌15% 連4天觸及跌停

倫敦金屬交易所 (LME) 周一 (21 日) 將鎳價的漲跌幅，繼續加碼到 15%，沒有改變的是，開盤後鎳價又第一時間跌停，為連續第四根跌停。

根據 Refinitiv 數據，鎳價周一開盤價報每噸 31380 美元，又直接殺到跌停。這一走勢與一周前鎳價的瘋漲，造成 LME 取消交易，呈現鮮明對比。

月初，由於俄羅斯入侵烏克蘭造成的供應擔憂，鎳價飆漲，3 月 7 日價格已見失控，隨後 LME 於次日上午暫時關閉了鎳市場，並取消了總價值 39 億美元的交易，當天鎳價漲破 10 萬美元，讓原本大賺一筆的交易者大感憤怒。

接下來 LME 關停鎳價交易逾一周時間，直到上周三，才推出有漲跌幅限制的交易方式，但運作上一片混亂，「系統錯誤」不時出現，交易所當天被迫再次暫停交易，直到下午才回重新開放。

周四、周五交易依然不順利，一些交易在跌停線以下進行，包括上周五早盤也有這種情況，導致 LME 取消了更多交易。3 個月鎳期貨價格則是一路跌停，成交量也偏低，交易員認為還會下跌，因此不願進場。

這些混亂帶來針對 LME 的大量批評。有報導稱，芝加哥商品交易所所正對導致 LME 鎳市場崩潰的原因進行評估，有可能考慮創建一種新的鎳合約。但知情人士說，芝商所距離推出這類合約仍然遙遠。芝商所不予置評。