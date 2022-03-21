鉅亨美股雷達： 市場持續關注俄烏戰事 Fed主席鮑爾將發表談話

美股重要看點：

市場持續關注俄烏戰事。美聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 2.183%，美股期貨週一 (21 日) 下滑，道瓊期貨漲 0.24%，標普 500 期貨漲 0.02%，那斯達克 100 期貨漲 0.10%。

聯準會本週行程密集，安排 10 多場公開演說或會議，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將在週一的經濟會議和週三的國際銀行業會議上發表談話。市場關注的發言重點，除了關於升息的看法，接下來將聚焦於縮表的動態。

不過，National Securities 首席市場策略師霍根 Art Hogan 認為，對聯準會首次升息的預期，比實際的升息本身對市場的傷害更大，這從去年 12 月官員態度轉變後就一直發酵。現在，關於貨幣的不確定性已逐步釐清，也代表官員之後發言的影響力將會減弱。

烏克蘭和俄羅斯官員斷斷續續地舉行和平談判，但雙方都未能取得關鍵讓步。烏克蘭總統澤連斯基警告，如果與俄羅斯領導人普丁的和平談判失敗，這將意味著第三次世界大戰的開始。

他周日 (20 日) 在接受 CNN 專訪時表示，「如果這些嘗試​​失敗，那將意味著這是第三次世界大戰。」

白宮周日發表聲明，表示美國總統拜登周五 (25 日) 將前往波蘭，與世界各國領導人討論，在俄羅斯軍隊入侵期間對烏克蘭的國際支持。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月芝加哥 Fed 全國活動指數，前值 0.69

重要個股動態：

澳洲監管機構將強制要求網路科技公司提交如何處理錯誤資訊和假訊息的內部相關數據，為澳洲政府加強大型科技公司監管的最新措施。

ACMA 報告中也點名，澳洲人最有可能在 Meta 旗下 Facebook(FB-US) 和推特 (TWTR-US) 等大型平台上接收到錯誤訊息。

代表 Facebook、谷歌、推特和短影音平台 TikTok 的澳洲產業機構 DIGI 表示，支持政府當局的相關建議規範，並指出該機構已經建立了一套系統，來處理錯誤訊息相關的投訴。

FB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 週五 (18 日) 收盤重回 900 美元大關，自 2 月中旬以來首見，本週漲幅超過 15%，迎來自去年 12 月以來的最佳一週。

隨著特斯拉多次上調中國市場的汽車售價、Electrek 全美電動汽車市占調查釋出，以及摩根大通發布特斯拉終極計畫第三部曲的預測報告後，特斯拉週五收紅 3.88% 至每股 905.39 美元。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 最新研究報告中提到，馬斯克的第三部曲可能透過大規模工業化、飛輪模型網路和分析整合 (connecting the dots) 打入相鄰的整體潛在市場。