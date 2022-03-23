俄羅斯警告黑海油管因暴風雨受損 全球原油供應恐減1%

俄羅斯官員表示，暴風雨造成連結黑海和裏海的油管設備受損，可能導致俄羅斯和哈薩克的石油出口減少每日 100 萬桶，相當於全球石油日產量減少 1%。

俄國能源部副部長 Pavel Sorokin 表示，根據初步掌握的資訊，Caspian Pipeline Consortium 裏海石油管線三個停泊站有一個受損，另一個可能也受損，維修工作預料費時兩個月，因而導致俄國和哈薩克透過 CPC 油管出口的石油每日減少多達 100 萬桶。

CPC 管線是全球前幾大油管，連結哈薩克田吉兹油田（Tengiz）和俄羅斯新羅西斯克港 (Novorossiysk port)。從俄羅斯入侵烏克蘭導致油價大漲以來，CPC 油管就受到各方關注，原因是美國雖然已對俄國石油實施禁運，但從哈薩克途經俄羅斯輸送的石油並未中斷。

CPC 管線每日輸送輛約 120 萬桶，占全球石油需求 1.2%，該油管的供給若嚴重中斷，將讓全球油市供給更緊繃。目前全球油市已經陷入 1970 年代沙烏地阿拉伯遭禁運以來，供給最吃緊的狀態。

CPC 油管大部分的石油屬於俄羅斯、哈薩克，以及雪佛龍 (CVX-US) 等石油商。雪佛龍表示正在評估情況。

主要原油交易商 Vitol、Trafigura 周二表示，俄國石油每日中斷規模約 200 萬至 300 萬桶，若超過每日 200 萬桶，全球經濟將面臨油價進一步上漲甚至經濟衰退。

美國財政部上周五表示，來源為 CPC 管線的石油若附帶不是來自俄羅斯的證書，買家應留意證書可能有偽造之虞。