俄羅斯二度躲過債務違約？傳小摩收到6600萬美元票息資金

路透周一 (21 日) 引述一名消息人士報導，俄羅斯一筆 2029 年到期的主權債券票息資金已由摩根大通 (小摩)(JP Morgan) 處理，為近日第二度躲過債務違約。

根據報導，俄羅斯原定周一向債權人償還 6600 萬美元的債券利息，這筆債息可以使用盧布代替美元支付。

消息人士透露，小摩周一取得美國財政部的必要許可，幫助處理用於償還俄羅斯主權債票息的資金，但路透無法得知是由哪家銀行擔任這筆主權債利息的支付代理。

俄羅斯上周已償付兩筆於 16 日到期的主權債券利息，總金額約 1.17 億美元，同樣由小摩負責處理這筆資金，且後續轉交給花旗集團 (Citigroup)，由花旗擔任支付代理銀行，將資金撥付給債券持有人。

俄羅斯總共有 15 筆即將到期的國際債券，票面價值約 400 億美元，在俄烏衝突爆發以前，約有 200 億美元由俄羅斯境外基金持有。

接下來，俄羅斯將在 3 月 28 日面對 1.02 億美元債務，這筆可用盧布代替美元支付，但 3 月 31 日到期的 4.47 億美元債務必須以美元支付，今年第一筆本金債務將於 4 月 4 日到期，金額為 20 億美元，同樣須以美元支付。

就算俄羅斯願意償付債務，隨著美國海外資產控制辦公室 (OFAC) 本月初頒布的付款授權許可在 5 月 25 日到期，後續的償付狀況也可能發生意外，尤其是必須以美元支付的債券。在授權許可截止至年底這段期間，俄羅斯還有將近 20 億美元的境外主權債即將到期。