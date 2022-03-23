委內瑞拉反對派施壓 美國放寬委油制裁恐生變數

路透引述三名知情人士報導，委內瑞拉反對派在近期的會談中向白宮施壓，要求白宮暫緩以放寬對委內瑞拉石油制裁，來換取政治讓步的考量，為寄望在委內瑞拉重啟營運的石油公司帶來更多阻力。

俄烏戰爭引發能源價格飆升，許多買家對於俄羅斯原油避之不及，為了補足俄羅斯原油的供應缺口，美國正積極尋找其他石油與天然氣替代來源，並在本月稍早會見委內瑞拉總統馬杜羅 (Nicolas Maduro)，進行多年來首次雙邊會談。

雙方舉行會談的消息令委內瑞拉反對派感到震驚，同時引發美國共和黨和部分民主黨人強烈反彈，民主黨參議員 Bob Menendez 便向美國總統拜登呼籲，不要透過放寬石油制裁，為馬杜羅政權注入新的活力。

馬杜羅在 2018 年成功連任總統後，美國、歐盟在內等多國均以選舉舞弊為由，拒絕承認選舉結果，並於隔年對委內瑞拉實施石油出口制裁。

白宮長期支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多 (Juan Guaido) (圖：AFP)

反對派領袖瓜伊多也向那些積極爭取委國石油進口的石油公司表示，應堅守民主價值，不要幫助馬杜羅政府。

委內瑞拉反對派之所以反對放寬石油制裁，除了政治考量外，他們認為，相較於白宮給予馬杜羅政府的利益，放寬石油制裁對市場的影響卻很有限，因為在投資不足、管理不善和制裁等因素下，如今委內瑞拉的產油量僅為過去五年的三分之一。

部分美國官員同意這項觀點，一些官員則認為，即使成本很高，他們仍希望能確保任何可能的石油來源。

總體來說，反對派的要求可能為雪佛龍 (Chevron)、埃尼 (Eni) 等石油公司取得委國原油帶來一大阻礙，若白宮接受反對派的要求，美國從委內瑞拉進口石油的潛在計畫也將喊停。

據兩位知情人士透露，美國官員已向反對派保證，目前還沒就解除制裁做出決定，另有知情人士表示，白宮希望看到馬杜羅政府做出更多具體行動，像是重啟與墨西哥反對派的磋商以及舉行自由選舉等。

儘管如此，其中一位知情人士也稱，若國際油價再度觸及本月稍早水平，帶動美國汽油價格續揚，美國可能會立刻同意自委內瑞拉進口石油。