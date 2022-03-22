〈俄烏衝突〉歐盟對禁運俄國石油態度仍分歧 考慮其他選項

歐盟部分國家據傳考慮對俄羅斯實施石油禁運，將在本周四與美國總統拜登舉行的峰會中磋商，但截至目前為止成員國的意見仍分歧，也考慮採取其他選項。

歐盟外交部長波瑞爾 (Josep Borrell) 周一 (21 日) 稍早表示，俄羅斯對烏克蘭南部城市馬立波 (Mariupol) 猛烈的圍攻和砲擊構成「大規模戰爭罪」，加重了歐洲採取更強大制裁的壓力，但他在周一會議結束表示，孤立俄國的具體決策需要晚一點決定。

歐洲迄今已凍結俄國央行資產、對 685 名俄國和白俄人士祭出制裁。但不同於美國和英國，下達俄國能源出口禁令在歐洲仍是個爭議且充滿分歧的議題。

歐盟有 40% 天然氣從俄國進口，一名歐洲外交官表示，一些成員國希望歐洲在 6 月之前找到替代能源選項，以實施禁運，但各成員國想法有歧異，無法設定下達禁令的確切期限。

一些希望歐洲更積極制裁的成員國逐漸失去耐性，立陶宛外長 Gabrielius Landsbergis 說：「為何歐洲仍讓 (俄國總統) 普丁有更多時間可以靠油氣賺錢、繼續使用歐洲港口，以及讓一些俄羅斯銀行得以不受制裁？應該是拔掉插頭的時候了。」

截至目前為止，克里姆林宮並未因為歐洲制裁而改變在烏克蘭的戰略。

據了解，歐洲國家考慮中的其他制裁包括阻止俄國寡頭企業繼續鑽信託基金漏洞、把更多人列入制裁名單、阻止俄籍船隻進入歐洲港口、把更多銀行從環球金融電信協會 (SWIFT) 剔除出去。

能源是制裁中最複雜的領域，歐盟各國都有自己不可逾越的紅線。(圖: AFP)

歐洲外長將在本周四和拜登在布魯塞爾的北約 (NATO) 峰會中討論。包括歐盟和日本在內的 G7 成員國，都將參與這場領袖會議。

各成員國的「紅線」

多國外長曾說，俄國若對烏克蘭發動化武攻擊、或是猛烈轟炸烏克蘭首都基輔，都可能構成歐盟啟動能源禁運的理由。

但能源是制裁中最複雜的領域，歐盟各國都有自己不可逾越的紅線。舉例來說，波羅的海國家希望對俄祭出石油禁運，但仰賴俄國天然氣的德國和義大利都設法推遲，禁運石油對荷蘭來說更是提不得的話題。

煤礦則是另一個癥結點，德國、波蘭和丹麥都不願見到煤礦被納入制裁範圍。