面臨前所未見的時刻 美國CEO們對經濟樂觀情緒略降

近幾個月來，從俄羅斯入侵烏克蘭到高通膨，再到揮之不去的供應鏈挑戰，種種經濟利空對 2022 年的預期造成影響，美國大型企業 CEO 的樂觀情緒有所下降。

根據商業圓桌會議 (Business Roundtable) 的《2022 年第 1 季 CEO 經濟展望》，總體前景下降 9 點至 115 點。不過仍遠高於調查的長期平均水平，且僅次於 2020 年第 4 季創下的歷史新高。該調查發現，它追踪的每一項具體指標都出現下降：計畫徵才、資本投資和銷售預期。

通用汽車 (GM-US) 總裁兼 CEO、商業圓桌會議主席巴拉 (Mary Barra) 發表聲明表示，「無論國內外，我們再次處於前所未見的時刻。」

商業圓桌會議每季都會對其成員進行調查，以評估 CEO 們對未來 6 個月的預期。這項調查是在 2 月 22 日俄羅斯入侵烏克蘭前 2 天至 3 月 11 日之間進行的。

這個集團由數百家美國大型企業的 CEO 組成，從醫療設備巨頭雅培 (Abbott)(ABT-US) 到美國製藥商 Zoetis (ZTS-US)，其使命是「透過健全的公共政策促進繁榮的美國經濟並為所有美國人擴大機會」。

上季整體經濟前景升至 20 年來最高。在 11 月進行的當季調查中，CEO 官們注意到諸如更多新冠變種病毒、供應鏈問題和勞動力短缺等不利因素。但雖有這些令人擔憂的問題，但 CEO 們的樂觀情緒繼縱續由在 2020 年初的歷史低點向上攀升。

最新的數字雖呈下降，但只是重回 2021 年第 2 和第 3 季的水準。它仍遠高於新冠疫情初期的低點。

美國總統拜登周一 (21 日) 前往商業圓桌會議織的華盛頓總部，回答他們所關心的問題。他告訴與會的 CEO 們，當前的時刻「為我們提供了一些重大機會，可以做出一些真正的改變」。他補充說：「我相信，我們正處於世界經濟的拐點。」