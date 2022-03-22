〈智慧城市展〉中華電今年企客5G專網將翻倍增 年營收逾700億元

中華電 (2412-TW) 看準企業專網仍屬初期階段，今年將衝刺企業客戶 5G 專網商機，目標今年企業專網案量將倍數成長，營收將占集團 3 分之 1，超過 700 億元。

中華電 5G 專網領域涵蓋智慧農業、智慧製造、智慧物流、智慧醫療、智慧教育、智慧交通等，其中，智慧製造則接觸傳產、精密製造、鋼鐵、石化業、科技等企業別。

中華電去年接觸上百家企業，最終簽約建置 5G 企業專網的業者約 30 家，金額從百萬元至千萬元，目標今年簽約量將倍數成長。

數據通信分公司副總林廷銘表示，中華電企業客戶有三大業務，分別為 IDC 雲端、AIOT、資安，預計未來 3 年各業務營收將達百億元規模，透過雲、5G、網路的整合服務，以及中華電信研究院的自主技術，打造出相關應用。

海外布局方面，國際分公司副總陳錦洲指出，5G 專網已輸出至泰國等東南亞地區；去年底與泰國國家電信 (NT)、泰國最大 MVNO 電信商 The WhiteSpace(The WSP) 公司以及台達電 (2308-TW) 子公司泰達電在泰國布建東協第一個 5G 企業專網，另外也在泰國葡萄園打造智慧農業。

中華電連續 9 年參加智慧城市展，今年以「數位創新視界，擘造智慧新城市」為主軸，展示 9 大項目，包括 5G 企業專網 5G 智慧無人搬運車、智慧交通、智慧救護、科技執法等新應用外，另外還有智慧運籌管理、無人機智慧巡檢、AR 互動體驗、雲網融合及智慧桿。