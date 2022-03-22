量子新創公司Sandbox AQ宣布自Alphabet分拆 籌集上億美元資金

長期以來協助客戶使用量子計算的 Sandbox AQ 周二 (22 日) 宣布，它已從 Alphabet Inc (GOOGL-US) 分拆出來，籌集了「9 位數」的資金，並為其網絡安全服務簽署了許多客戶。

憑藉巨額資金和前谷歌 CEO 施密特 (Eric Schmidt) 出任董事長加持，Sandbox AQ 是追求至少部分在量子電腦上操作軟體的最引人注目新創公司之一。

即使現在還不穩定且成本高昂，但量子電腦可以在 10 年內經由比超級電腦快數百萬倍地處理數據，來提高人工智慧和其他工具的能力。

Sandbox AQ 的最初銷售在傳統電腦上操作的軟體，但盡量避免洩露在量子電腦上可能的解鎖標準加密並暴露敏感通訊。它的客戶包括紐約的 Mount Sinai Health System 和電信商 Vodafone Business 及 SoftBank Mobile。

此外，CEO 西達瑞 (Jack Hidary) 表示，Sandbox 正在達成銷售量子模擬軟體的交易，以加速藥物和材料的開發。他說，未來 3 年可能商業化的項目包括使用人工智慧分析來自量子感應器的數據，以改善醫學成像，並通過跟踪磁場而非 GPS 衛星來進行導航。