〈同欣電法說〉車用CIS需求超預期 將再擴增20%產能

同欣電 (6271-TW) 今 (22) 日召開法說會，營運長張嘉帥表示，由於車用 CIS 客戶需求超預期，繼去年、今年連兩年各擴產 30% 後，將額外再擴充 20% 產能，預計今年底、明年初開出，滿足客戶迫切的需求，等同明年產能將較 2020 年增加逾 1 倍。

張嘉帥指出，去年擬定擴產計畫時，原本預計待八德新廠完工後，再擴充車用 CIS 新產線，但去年下半年與客戶溝通後，意識到客戶需求遠比預估來的更多又更急，因此預計八德廠啟用前，恐會有 3 季呈現客戶訂單超過現有總產能的狀況。

為盡早滿足客戶需求，同欣電拍板決定，將新竹廠辦公室改為生產產線，因其屬於同個廠房的擴線，可縮短客戶認證期，有助公司追上產能不足的空窗期。

至於辦公室遷移，同欣電也在上周斥資 1.3 億元，取得關係人美磊科技的土地與建物，剛好位於現今新竹廠房的對面，大小也適合辦公室用途，預計重新整理後將做為新辦公室。

張嘉帥預期，此次將新竹廠辦公室改為生產產線，約莫可增加 20% 的產能，整體產線預計今年底、明年初裝機，待客戶驗證通過後，就可開始貢獻營收，且由於車用 CIS 客戶認證期達 2 年以上，將與客戶保持緊密聯繫，確保短、中、長期需求。

同欣電現今車用 CIS 月產能約 1000 萬顆，儘管近來車廠受供應鏈缺料疑慮有減產現象，但依據研調預估，未來每輛車安裝的影像感測器數量將從 2021 年的 2.2 顆，提升至 2025 年的 4.4 顆，翻倍成長，因此認為短期生產波動不致於影響客戶對大計劃的改變。

同欣電目前車用產品營收比重達 45%，產品涵蓋車用 CIS、壓力感測器等，預期未來隨著車用 CIS 新產能陸續開出後，車用相關營收比重會再上升一點。