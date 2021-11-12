〈同欣電法說〉Q4營收季減個位數 估明年全產品線續揚、營收再創高

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (12) 日召開法說會，總經理呂紹萍指出，第四季受季節性影響，營收估季減個位數，明年隨著四大產品線同步成長，營收可望再優於今年、續創高，毛利率力拚維持高檔。

呂紹萍指出，明年手機與車用 CIS、射頻模組、陶瓷基版與混和積體電路業績均會成長，其中，車用 CIS 是成長幅度最大的產品線，去年月產能約 1000 萬顆，今年已擴充 30%，預期明年將再擴充，幅度約與今年相當，分階段執行。

此外，現今車用 CIS 市占率最高的三家業者皆為同欣電客戶，其中，日、美系客戶不論在高階或低階產品，都採用公司 iBGA 技術，也看好中國客戶在高階產品導入 iBGA 解決方案，預期未來隨著畫素增加、Die 尺寸變大，對熱衝擊、可靠度要求就越高，採用 iBGA 的優勢就會凸顯出來，對未來發展相當樂觀。

成長幅度第二大的則是射頻模組，包括低軌衛星、光通訊雷射二極體，其中，低軌衛星持續受惠龍頭客戶發射顆數穩健增長，第二家客戶也即將進入送樣階段，光通訊雷射二極體則因客戶順利從 100G 轉換成 400G，帶動生意量增加。

手機 CIS 方面，呂紹萍認為，中國客戶預期明年缺料影響將舒緩，屆時晶圓供應可望增加，對明年仍樂觀看待，尤其看好韓國客戶開始將高畫素 CIS 下放到中階手機，帶動高畫素 CIS 市占率擴大，預期隨著 Die 尺寸變大，RW 需求也跟著增長，看好取得韓國客戶訂單的機率較大。

針對近期最夯的元宇宙題材，呂紹萍表示，同欣電長期專注特殊封裝，元宇宙裝置如眼鏡、頭盔等，因空間通常較小，所需產品如信號傳輸、影像感測器、眼球追蹤都是公司努力的方向，也與近眼顯示的 Micro OLED 客戶合作，預期如果客戶成功，將會是不錯的生意。