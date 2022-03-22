聲寶去年每股賺4.52元創次高 擬配息2.7元 殖利率8.6%

家電大廠聲寶 (1604-TW) 去年本業受原物料成本壓力衝擊，所幸業外有土城廠處分利益，去年稅後純益 16.68 億元，仍寫歷史次高，年減 10.11%，每股純益 4.52 元，董事會也通過股利分派，擬每股配 2.7 元現金股利，殖利率 8.6%。

聲寶去年營收 89.05 億元，年增 16.1%；毛利率 17.19%，年減 1.11 個百分點；營益率 6.68%，年減 0.19 個百分點。

聲寶去年第四季營收 32.6 億元，季增 50.93%、年增 91.76%；毛利率 11.20%，季減 3.57 個百分點、年減 7.39 個百分點；營益率 2.88%，季減 1.98 個百分點、年減 3.76 個百分點；稅後純益 0.7 億元，季減 94.17%、年減 34.58%，每股純益 0.22 元。

聲寶今年將強化冰箱、空調、洗衣機等三大產品線，調整營運體質力抗原物料上漲，全年營收、獲利續拚成長。法人預期，今年全年營收有望年增 20%，本業每股純益上看 2 元。

另一家電大廠三洋電 (1614-TW) 也公布財報，去年獲利創 15 年新高，全年稅後純益 3.68 億元，年增 31.4% 每股純益 1.42 元；另外全年營收 57.97 億元，年增 31.15%；毛利率 21.4%，年增 0.6 個百分點；營益率 7.69%，年增 0.03 個百分點。

三洋電董事會決議擬配每股 1.233 元現金股利，以今日收盤價 37.65 元估算，殖利率約 3.3%。