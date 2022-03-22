〈國泰金法說〉多頭挹注 國壽去年股債海賺近1800億元

2021 年股債多頭挹注國壽資本利得表現，國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日舉行線上法說，核心子公司國壽去年已實現股票利得 1161 億元，債券也有 631.27 億元獲利入帳，累計股債實現獲利約 1793 億餘元。

國壽表示，去年股票的現金股利進帳約 200 億元，較前 (2020) 年 176 億元增加，但金融資產未實現損益受美債殖利率彈升，因此整體金融資產未實現損益從 2020 年的 1946 億元降至 1021 億元，主要是美債殖利率反彈。

根據國泰金法說會自揭財務資訊，金控去年稅後純益 1409 億元，每股稅後純益 (EPS)10.34 元，核心子公司國壽就貢獻高達 8 成獲利，全年稅後純益 1132 億

國壽去年持有台股部位市值約 5190 億元，占可運用資金比重約 7.2%，海外股票水位約 4650 億元，占可運用資金比重約 6.4%，合計國內外股票持有水位共 13.6%。

另外，因 2020 年市場利率下滑，影響新布建部位利息下滑，國壽截至 2021 年底避險前的經常性收益率下降至 3.02%，但國壽認為，今 (2022) 年市場進入升息循環，新錢的收益率有望提高，進一步挹注經常性收益提升。