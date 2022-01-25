車用前景看旺 外資估同欣電今年獲利挑戰2股本 首評目標價386元

外資今 (25) 日出具報告指出，同欣電 (6271-TW) 為全球陶瓷基板封裝領導廠，具備發展利基，受惠電動車、ADAS 等汽車電子化趨勢，加上中國 CIS 去美化與低軌衛星 (LEO) 等需求，今年營收將首度突破 150 億元、每股純益挑戰兩股本、達 19.3 元，首評給予買進評等、目標價 386 元。

外資認為，同欣電在全球車用鏡頭和 LED 車燈封裝產業具主導地位，客戶涵蓋 On Semi(ON-US)、Sony、OSRAM 等全球大廠，隨著 ADAS 趨勢成形，每輛汽車的鏡頭含量增加，LED 車燈滲透率也提升，預期 2021-2024 年車用營收年複合成長率高達 26%。

外資也看好，同欣電 2021 年車用營收比重約 42%，2024 年將過半、達 56%，尤其車用產品獲利表現較佳，有助毛利率、獲利同步成長。

另外，自 2021 年斷鏈後，外資看好，韋爾半導體 (Will Semi) 的市占率提升，加上中國晶片自主化的趨勢，同欣電手機 CIS 業務將優於市場預期，占今年營收比重約 29%，也看好低軌衛星通訊建置加速，將成為同欣電營運新動能。

外資預估，同欣電今年營收估達 156 億元，年增 12.5%，毛利率估達 35% 以上，稅後純益 34.49 億元，每股稅後純益 19.3 元，不論營收、獲利均挑戰歷史新高。