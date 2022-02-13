大客戶需求旺 同欣電今年車用CIS預計擴產3成 產能全被預訂一空

onsemi (ON-US) 日前透露，現今不論是車用或工控市場皆已意識影像感測器的重要性，並已看到客戶不斷導入新設計，市場加快發展速度；同欣電 (6271-TW) 為 onsemi 的主力供應商，總經理呂紹萍也指出，今年車用 CIS 封裝將擴產 30%，幅度與去年相近，產能已全被客戶預訂一空。

onsemi 執行長 Hassane El-Khoury 表示，由於汽車配備安全功能以及駕駛體驗優化需求提升，車用感測產品包括影像感測器、超聲波感測器等越來越普及，去年全年車用感測業績年增已達 40%，且趨勢持續加速中。

另外，工控客戶為提高生產效率、因應勞動力短缺與社會遠距化等變素，也加速投資自動化，onsemi 將感測器解決方案移植至工控領域，去年成長幅度更高於車用，達 43%，凸顯現今車用、工控市場對 CIS 的需求熱絡。

同欣電做為 On semi 的主力供應商，為因應車用影像感測器訂單攀升，自去年起執行三階段擴產計畫，幅度達 3 成，已全數擴充完畢，月產能攀升至 1000 萬顆，預期今年擴充幅度約與去年相當，且由於產能基礎規模再擴大，擴充顆數也較去年提升，凸顯客戶需求越來越多。

此外，由於現今車輛對畫素要求提升，感測器面積跟著變大，採用 iBGA 優勢也陸續顯現，同欣電長期深耕 iBGA 封裝，目前已獲日、美系大客戶採用，即便是中系客戶在高階產品領域，也有意改採 iBGA 封裝，成為同欣電成長新動能。