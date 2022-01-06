Nike狀告法院 控Lululemon居家健身app侵權 

Nike 周三 (5 日) 提起訴訟，指控機能性運動服業者 Lululemon(LULU-US) 在未取得授權的情況下，製造和銷售居家健身 app「Mirror Home Gym」和相關應用程式，已經侵害 Nike 六項專利。

Nike 主張 Lululemon 侵害六項專利，涵蓋幫助跑者鎖定特定動作幅度、與其他用戶比賽、紀錄自己體能表現等功能。

Nike 並把 Mirror 形容為初出茅蘆者，自己則 從 1980 年就耕耘，花了十多年「才創造出改變遊戲規則的數位運動技術」，包括 2006 年在蘋果裝置上推出的 Nike+ iPod，以及 2012 年開賣的 Nike+ ESP 籃球和訓練產品。

Nike 指控 Lululemon 蓄意侵權，尋求三倍的補償金和一些補救措施。

對此 Lululemon 發布聲明表示，Nike 提及的專利「過於廣泛且無效」，該公司對自己的立場有信心，會在法庭上捍衛自己。

Lululemon 原本僅販售瑜珈服，但在 2020 年 7 月以大約 4.53 億美元，買下居家互動健身平台 Mirror。

疫情期間的居家健身風潮，讓 Lululemon 的運動服飾大賣。但 Lululemon 上個月警告，Omicron 變異株恐怕會衍生供應鏈問題並導致門市關閉，可能影響到服飾銷售，並把 Mirror 全年銷售預測從約 1.3 億美元下修為 1.25 億美元。

受大盤低迷影響，Lululemon 周四股價挫跌 4.82% 至每股 362.48 美元。Nike 也下挫 2.51% 至每股 162.25 美元。