〈美股早盤〉歐盟擬對俄祭石油禁令 國際油價走高 俄烏談判膠著 美股漲跌互現

歐盟將考慮對俄國實施石油禁運，國際油價再次攀高，俄國與烏克蘭經過幾輪談判後仍未有進展，使投資人對風險資產的情緒惡化，市場關注聯準會（Fed）主席鮑爾將在經濟會議發表的談話，試圖從中找到未來升息的蛛絲馬跡，美股周一（21 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 45 點或近 0.16%，那斯達克綜合指數上漲 0.03%，標普 500 指數漲 0.31%，費城半導體指數跌 0.07%。

歐盟本周將與美國總統拜登舉行一連串峰會，其中將考慮是否對俄國實施石油禁運，由於短時間內歐盟難找到替代能源，因此前幾輪制裁並未祭出禁運令。

過去三周俄國已遭歐盟祭出多項制裁，包括凍結數百名俄國與白俄羅斯的個人資產、限制金融與貿易，但並未改變俄國對烏克蘭的侵略行動。

歐盟制裁消息一出，再加上日前葉門胡塞武裝稱夜間發動無人機襲擊沙國在延布（Yanbu）煉油廠，導致產能下降，國際油價再度走高，截稿前，西德州中質原油（WTI）4 月交割的期貨上漲 4.58% 至每桶 109.50 美元，布蘭特原油 5 月交割期貨也上漲 4.47% 至每桶 113.03 美元。

俄烏戰事方面，兩國經過幾輪談判仍未取得進展，克林姆林宮發言人表示，談判進展不足以讓俄國與烏克蘭總統舉行會晤。該消息造成全球對風險資產的情緒惡化。

Fed 主席鮑爾將於美東時間周一中午 12 點在全國商業經濟協會年度經濟政策會議上討論經濟前景，此外本周也有多位 Fed 官員發表談話，市場將關注這些官員談話內容，從中尋找未來升息路徑的線索。

Fed 上周暗示，今年接下來每場貨幣政策會議都會升息，前景比預期更加鷹派，但這些預測不見得能得到落實，政策聲明僅提及「持續升息」，可能替 Fed 根據需要加快或放慢政策步伐鋪路。

截至台北時間周一（21 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤下跌 5.04%，至每股 183.12 美元

中國東方航空公司一架波音 737-800 客機墜毀，機上搭載 132 人，包括 123 名乘客和 9 名機組人員，目前傷亡人數未知，利空消息重挫波音股價，但波音對該空難事件目前尚未回應。

Anaplan(PLAN-US) 早盤上漲 28.06%，至每股 64.78 美元

雲端運算商業軟體公司 Anaplan 傳出與私募股權投資公司 Thoma Bravo 達成協議，後者將以 107 億美元收購 Anaplan。根據交易條款，Anaplan 股東將獲得每股 66 美元的現金，且該公司執行長 Frank Calderoni 將繼續領導 Anaplan。

通用 (GM-US) 早盤下跌 0.40%，至每股 44.64 美元

通用汽車日前已 21 億美元收購軟銀持有的旗下自駕汽車 Cruise 股份，該筆交易使通用獲得 Cruise 八成股權。此外通用還宣布將追加投資 13.5 億美元於 Cruise，取代軟銀先前承諾提供的資金。

資料顯示，2018 年，軟銀願景基金以 22.5 億美元收購 Cruise 的少數股權，其中包括承諾在 Cruise 將車輛部署到共乘業務後投資該公司 13.5 億美元。不過，軟銀尚未兌現承諾，這筆投資如今將由通用汽車支付。

今日重要關鍵數據：

美國 2 月芝加哥聯準銀行全國經濟活動指數報 0.51，預期 0.5，前值 0.69

華爾街分析：

OANDA 資深分析師 Jeffrey Halley 表示，葉門胡塞武裝襲擊沙國煉油產、OPEC 發出石油產量出現結構性短缺的警告，以及歐盟可能對俄國實施石油禁運等因素，使得油價走高，即便俄烏戰爭立即結束，由於俄國被制裁緣故，全球也將面臨結構性的能源短缺。

摩根士丹利投資管理公司全球固定收益部門主管 Brian Weinstein 表示，Fed 上周公布升息結果時已表明，將會採去更多行動應對通膨與經濟成長放緩，然而市場似乎擔心 Fed 政策太過用力，導致經濟放緩，不會實現所謂的軟著陸。

Cherry Lane Investments 的合夥人 Rick Meckler 表示，居高不下的通膨，飛漲的大宗商品價格，加上俄烏戰爭幾乎沒有結束跡象，使投資人面臨的前景更加不確定，目前市場因利率、通膨和俄烏局勢變得更加複雜。