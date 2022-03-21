中國東方航空班機失事 非MAX機型 但波音股價盤前仍大跌

中國航空管理局周一 (21 日) 表示，中國東方航空公司一架波音 737 客機確認墜毀，機上搭載 132 人，包括 123 名乘客和 9 名機組人員，目前傷亡人數未知。

波音 (BA-US) 股價周一在盤前交易中大跌超過 8%。但對該空難事件目前尚未立即發表評論。

在此次墜機事故發生之前，波音公司近年來一直在發生多起重大事件後努力拉抬其聲譽。

該公司的 737 Max 客機於 2019 年 3 月至 2020 年 12 月期間在全球被下令停飛，在某些國家停飛時間更長。因製造過程瑕疵導致印尼和伊索比亞先後發生 2 起致命墜機事故，印尼的獅航 610 航班於 2018 年 10 月 29 日墜毀，伊索比亞航空的 302 航班於 2019 年 3 月 10 日墜毀，總共造成 346 人死亡。

東方航空表示，墜毀的波音 737 不是 Max 機型。中國監管機構於去年 12 月批准 Max 機型復飛，但到目前為止，尚未恢復商業服務。

波音公司在 1 月財報中公布連續第 3 年虧損，披露與製造缺陷相關的成本達 55 億美元；而這些缺陷也阻礙了該公司 787 夢幻機的交機。

中國航空當局表示，失事的 MU5735 航班在廣西梧州上空失聯。它計畫從昆明飛往廣州。

根據航班追踪網站 FlightRadar24 上的資訊，該航班當地時間下午 1 點 11 分自昆明起飛，原定於兩小時內抵達目的地。但這架波音 737-89P 飛機在當地時間下午 2 點 20 分後開始急劇下降。

中國上次發生嚴重的客機失事是在 2010 年，當時有 42 人在河南航空公司 Embraer E-190 航班上喪生。