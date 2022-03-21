拜登本周將前往波蘭 商討對烏克蘭的國際支持

白宮周日 (20 日) 發表聲明，表示美國總統拜登周五 (25 日) 將前往波蘭，與世界各國領導人討論，在俄羅斯軍隊入侵期間對烏克蘭的國際支持。

聲明指出，拜登將前往波蘭華沙，與總統 Andrzej Duda 會晤，討論美國與盟友如何應對俄羅斯無端入侵烏克蘭，所造成的人道主義和人權危機。

波蘭邊防軍周五表示，自 2 月 24 日俄羅斯入侵開始以來，已有超過 200 萬烏克蘭難民進入波蘭。

白宮表示，在前往波蘭的前一天，拜登將在布魯塞爾與北約盟國、G7 領袖和歐盟領導人會面，討論在俄羅斯入侵後，支持烏克蘭的國際努力。

在此行之前，拜登周一將與法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)、德國總理蕭茲 (Olaf Scholz)、義大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 與英國首相強生 (Boris Johnson) 舉行電話會議，商討他們對俄羅斯入侵烏克蘭的協同應對。

幾位知情人士透露，自從大約兩周前，首次提出北約領導人峰會的前景以來，美國和歐洲官員一直在討論元首們在會議結束時可能發表的聲明。

這可能包括對俄羅斯寡頭的新一輪制裁、限制俄國財政的額外措施、以及限制俄羅斯能源產品進口的新措施。關於為烏克蘭提供更多支持的討論也在進行中，包括提供新的軍事援助或財政援助，以加強烏克蘭的防禦。

但烏克蘭想要的主要項目，如北約幫助建立禁飛區或提供蘇聯時代的戰鬥機，目前似乎不在談判桌上，因為美國及其合作夥伴仍在避免與俄羅斯直接對抗。