〈房產〉後疫時代店面洗牌 萬華區店租超越大安區居台北之首

全台疫情未止，店家經營仍有難度，依據實價店面租賃資料，台北市 2021 年全年一樓店面租賃共 521 筆，年減 20.3%，有 7 個行政區租金上漲，其中萬華區大漲 44.3%，平均店租每坪 3523 元，超越大安區成為台北市店租冠軍。

統計顯示，台北市 12 個行政區中僅北投區及南港區店面租賃筆數增加，在租金單價表現上，台北市整體有 0.8% 成長，平均店租 2,410 元，且有 7 個行政區店租上揚，萬華區更大漲 44.3%，平均店租 3523 元，成為台北市店租冠軍。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，疫情雖已趨緩，不過消費行為的改變讓零售業、服務業經營上具挑戰，許多店家未能恢復生息，但商圈空置率提高、房東降租也吸引業者趁勢搶進黃金地段店面，由於這些店面租金就算下修仍屬高水平，故平均店租能不跌反漲。

雖然台北市整體店面租賃筆數大幅衰落，但平均店租意外走升，增幅最大為萬華區，平均店租約每坪 3523 元，不僅一舉突破 3000 元大關，更壓過高價地段大安區，成為台北市平均店租冠軍，而大安區雖然名次下滑，平均店租卻微幅成長 1.9%，租金單價也超越 3000 元。

郎美囡指出，去年萬華區曾因疫情嚴重受創，但隨著疫情趨緩，經濟活動復甦，過去一位難求的西門町指標地段吸引業者逢低進駐，因而拉高平均租金，至於大安區黃金店面總租過高，不易找到租客，因此高單價租賃越來越少，然而市場回暖、政府大力推動商圈發展，店家亟欲搶進指標商圈增加曝光度，二線店面或巷弄店面與高價店面相比，具有租金價格優勢，吸引店家入駐，進而支撐租金水平緩和上升。

在租賃筆數增減上，台北市店面租賃去年與前年相比僅 2 個行政區增加，分別為南港區年增 17.6%、北投區年增 8%，其它 10 個行政區租賃筆數都下滑，減幅最大是大同區，年減 50%，大安區年減 37.7%，筆數從前年 122 筆驟降至去年 76 筆，店面租賃大戶之一中山區也從 100 筆跌至 87 筆，跌幅 13.0%。

郎美囡分析，去年市場經濟受到振興券帶動而熱絡，但搭上百貨周年慶，消費有向百貨、購物中心集中的趨勢，而國旅興盛也以中部以南、花東、離島為主，台北市各大商圈人潮難復榮景，店面新租約普遍下降，而南港區及北投區因自住比例提升增加內需市場，租賃筆數逆勢上揚。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，通路革命下，店面市場經過盤整已經出現結構性改變，各商圈發展協會及政府勵精圖治，希望振興店面發展，但在消費力沒有提升的狀況下，店家也會精算租金，讓過去一線商圈金店面不再強勢。