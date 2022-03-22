〈房產〉市調：北市房價雖高 車位價格幸福指數居全台之冠

台灣央行宣布升息 1 碼，代表房貸族每月支出將增加，許多人買房總價中都包含車位，根據市調機構統計，2021 年全台六都與新竹縣市「平面車位」價格，再對比區域房屋單價，計算下來以台北市最划算，相當於只要花不到 4 坪的房價即可擁有一個車位，車位幸福指數最高。

統計也顯示，差距最大的為高雄市，得花近 8 坪的房價才能換取一個車位，約是台北市的 2 倍。

買車不難，但養車成本很高，一個車位動輒上百萬元，買房若再加上車位，總價相當驚人。根據《591 實價登錄》計算七都「平面車位」價格與區域房屋單價相差倍數，差距愈小表示車位幸福指數愈高。以 2021 年車位總價和當年度房屋單價相比，七都之中又以台北市車位幸福指數居冠，去年台北市車位總價約 260 萬元，價格雖為七都最貴，不過若與當年度房屋單價 70.5 萬元相比，僅差距 3.7 倍，也就是說只要花不到 4 坪的房價即可在台北市買到一個車位，相對其他縣市划算。

而車位幸福指數居次的則是新竹縣市，2021 年車位總價 130 萬元，與台南市並列為七都最便宜的縣市，車位價格甚至只要台北市的一半，不過若與房屋單價相比，在新竹縣市要買一個車位，就得付出 5 坪的房價才能擁有，不如台北市划算。季軍則由新北市奪得，雖然 2021 年車位總價已逼近 200 萬元大關，來到 195 萬元，但由於房屋單價也要 38 萬元，因此相距只要 5.1 倍。

同樣得花 5 坪以上的房價才能擁有車位的還有台中市，2021 年車位總價約 145 萬元，是房屋單價 27 萬元的 5.4 倍；此外值得關注的是，回顧 2017 年，台中車位價格 120 萬元，5 年來就成長超過 2 成，主因是近年台商資金回流助攻，加上交通建設及公共工程陸續到位，吸引大量外縣市輕移民，不僅房價成長，連同車位也水漲船高。

再來車位幸福指數較低的縣市，依序為台南市與桃園市，相差倍數約 6.1 與 6.4 倍，其中台南受惠台積電南科設廠、企業投資等推波助瀾下，車位價格搭上房市順風車一同飆升。台南市 5 年前車位價格僅 100 萬元，為七都之末，不過 2021 年車位總價卻已追平新竹縣市，來到 130 萬元，漲幅約 3 成，居七都之冠。

統計顯示，車位幸福指數最低的為高雄市，受到土地陸續開發影響，造成停車日漸困難，強烈的車位需求也反映在售價上，2021 年車位總價已經來到 161 萬元，直追雙北，然而房價每坪只有 20.7 萬元，七都墊底，也因此計算下來，若要在高雄買一個車位相當於要花費近 8 坪的房價才能擁有。