雙北就博會將登場 科技製造業最缺工 月薪上看12萬元

進入企業徵才旺季，雙北市近日將陸續舉辦就業博覽會，北市府今 (21) 日表示，此次為全國室內最大場及唯一結合在學生實習的就博會，求才規模創歷史新高，共 251 家企業，提供 1.4 萬個工作機會，最高月薪達 12 萬元；新北市首場校園就博會也釋出超過 4700 個職缺，其中以科技製造業徵才需求最大，上市公司欣興 (3037-TW)、緯創 (3231-TW) 都開出逾百個工作機會。

今年本土疫情終於趨緩，北市府延續往年傳統，26 日於圓山花博爭艷館舉行就博會，勞動局長陳信瑜指出，此次工作職缺破萬，平均月薪 36K、時薪 181 元，上市上櫃企業超過 70 家，並有 6 成以上可提供給無經驗求職者的職缺。其中，在學生實習職缺皆有給薪，提供超過 1300 個職缺，給予平均月薪 29K、時薪 173 元優渥薪資。

陳信瑜說明，隨著國內旅遊日漸興盛、5G 時代來臨、電商購物潮、物流運輸業蓬勃發展，從本次參與企業可看出後疫情下的產業變化，這次前 3 名徵才產業以「住宿餐飲業」75 家最多，「製造業」及「批發零售業」分別以 64、30 家位居二、三名。

此次就博會最高薪資開出 12 萬元，是由智鈦星平台開出的「前端開發工程師、Android、iOS 開發工程師及 Web／APP 測試開發工程師」；第二高薪開出 10 萬元，共有 4 家企業，分別為順豐速運「快遞員」、南西設計「建築設備技術管理人員」、海霸王餐廳「餐廳高階主管」及「連鎖餐飲主廚」、科定企業「建築規劃設計師」等，此外，7 萬元以上高薪共開出 172 個工作機會。

值得注意的是，此次職務類別以「旅遊 / 餐飲 / 休閒」、「技術 / 維修 / 操作」及「品管 / 製造 / 環衛」最多，時下具發展潛力的半導體及能源產業，包括元晶太陽能、南亞電路、欣興電子及景碩科技，各開出超過 200 個工作機會，展現年後積極徵才的用人需求。上市上櫃公司包括友達光電、路易莎、遠雄航空、潤弘精密等 71 家企業。

新北市政府勞工局攜手青年局，將與轄內大專院校合辦 9 場校園就業博覽會，首場校園就博會將於 23 日在淡江大學正式起跑，現場邀請 94 家廠商合計釋出超過 4700 個職缺，其中包括 660 個兼職職缺。

新北就業服務處指出，本次參與徵才廠商數與去年相仿，但釋出職缺較以往增加 44%，顯示疫後缺工擴散到各大企業，紛紛搶進校園提前搶才。其中占比最高的廠商是科技製造業有 42 家，約占總廠商數 45%，電子零件熱門股欣興、5G 通訊的緯創都開出破百職缺。另外包括上銀科技、力積電、正崴精密、穩懋半導體等起薪上看 40K。

至於參與廠商家數第 2 高的一般服務業，安永聯合會計師事務所一口氣開出 650 個職缺，有初階審計人員、資訊安全顧問、數據分析顧問等 13 種職務，且薪資從 34K 起跳。永慶及信義房屋更是直接開出 50K 薪資，徵召願意挑戰高薪的年輕人。

