〈企業徵才〉東京威力今年擬招500位人才 年薪上看200萬元

日本半導體設備大廠東京威力 (TEL) 今 (16) 日宣布，因應全球半導體產業不斷成長，並看好台灣專業人才實力，今年啟動大規模徵才計畫，擴大招募「設備製程」、「行銷業務」、「採購行政」等領域人才，預計延攬超過 500 名菁英，年薪上看 200 萬元。

東京威力表示，在台深耕 25 年，將以具競爭力的薪資福利、完善的培訓制度、國際接軌的舞台，驅動台灣半導體產業成長，其中，公司除保障年薪 14 個月外，還會依照個人績效發放績效獎金，平均過去 3 年，績效獎金約落在 8-12 個月，且預期未來幾年將節節攀升。

福利制度方面，東京威力設有員工餐廳，提供免費午餐，由專業廚師烹調，為同仁的食安嚴格把關，並提供 24 小時飯店式管理宿舍，讓員工可以安心工作。

此外，東京威力也定期籌辦教育訓練課程，提供海外出差及派駐機會，在新人環境適應上，設有專屬 Mentor 制度，經由一對一帶領，協助新人迅速融入，透過全方位職能培訓，孕育半導體科技專業人才。

東京威力也開放未役人才採用，提供服役期間留職停薪方案，以降低疫情所導致的兵役延期入伍困擾，避免員工職涯斷層，人才推薦制度上，推薦男性工程師可獲得至少 4.5 萬元的獎金，推薦女性工程師則可獲得 6.6 萬元的獎金，期望擁抱多元共融的職場環境，吸引各方潛在優秀人才加入公司。

東京威力台灣區總裁張天豪指出，TEL 是有溫度的隱形冠軍，強調以人為本的企業文化，在業界以扎實的人才培育出名，擁有完整的人才培育生態系統與資源，與具競爭優勢的研發技術能力，讓有志投入半導體產業的新鮮人快速升級，累積全球眼界及高度，持續為台灣工程人才創造優質就業機會，並和客戶一起推動全球半導體產業發展。