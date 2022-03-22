今年大學新鮮人起薪可望回升 3大理科職業薪情最佳

即將進入畢業季，根據人力銀行統計，去年大學新鮮人平均起薪 3.1 萬元，薪情最佳前三名職業由理科生包辦，分別為研發、工程施作及醫療專業，2022 年正逢史上最大缺工潮，加上疫情趨緩，新鮮人起薪有望止跌回升。近 5 年來，新鮮人起薪成長 5.9%，但扣除物價後，實質起薪僅增加 2.1%

根據 104 人資學院出版的《薪資福利調查報告》，去年受訪的 1010 家企業，提供大學新鮮人平均起薪 3.1 萬元。主要職類由理科生包辦前三名：研發 3.4 萬元、工程施作 3.38 萬元、醫療專業 / 技術類人員 3.34 萬元。

文法商居多且排名較前的職類為：經營管理及金融 3.23 萬元、法務智財 3.2 萬元；排名墊後的是：行政 2.96 萬元、物流 / 倉管 2.92 萬元、作業員 (生產 - 直接員工) 2.8 萬元。

碩士新鮮人平均起薪 3.6 萬元，比大學新鮮人略高 4331 元。薪資較高的職類為：研發 4 萬元、工程施作 3.8 萬元、資訊 3.77 萬元；較低的是：客服 3.39 萬元、物流 / 倉管 3.37 萬元、作業員 (生產 - 直接員工) 3.2 萬元。

據統計，企業提供大學新鮮人平均起薪從 2017 年的 2.9 萬元，增加到 2021 年的 3.1 萬元，五年增加 5.9%。不過，平減同期消費者物價指數上漲約 3.8% 後，最近五年大學新鮮人實質起薪調漲僅 2.1%，約合 600 元。

面對不斷攀升的物價，哪些職類的大學新鮮人實質薪資最抗通膨？五年起薪增幅平減同期物價後，在 23 個主要職類中，最抗跌的是保全 6.4%、教育研究工作 5.3%、工程施作 4.3%。另有 3 個職類負成長，分別是醫療專業技術人員薪資負成長 0.7%、設計類人員負成長 0.2%、工程規劃負成長 0.1%。