台灣默克今年擴大招募百名人才 首度啟動全球菁英計畫

台灣默克 (Merck) 今 (15) 日舉辦媒體餐敘，董事長李俊隆表示，因應現今電子材料業務成長，今年將在台灣擴大招募，人數估達 100 名，也同時建議年輕人首份工作可選擇學以致用、挑戰自我的企業，並強調台灣今年將首度啟動全球菁英計畫，為全球第 5 個實施的國家。

李俊隆看好，默克除薪酬具有競爭力外，由於默克旗下共有三大事業體，包括醫療保健、生命科學及電子科技，新鮮人可在集團內部進行職涯轉換、卻不用換雇主，是其他企業無法企及的，可培養跨產業、跨領域的競爭優勢，也是未來全球所需的人才。

人資長周世嘉表示，默克自 1989 年開始深耕台灣，隨著 30 多年發展，目前北、中、南部都各有據點，總計共 10 個，可貼近客戶生產，全台灣接近 1000 名員工，並預計未來數年將持續擴充人力。

周世嘉指出，Covid-19 疫情過後，人才的組織與樣貌已不太一樣，取而代之的是更多的彈性與韌性，默克總部就規劃 Future ways of working，實施遠距工作模式、彈性工作模式，以及部分工時三種工作模式。

其中，遠距工時、彈性工作時間對員工來說，可以更妥善安排工作時間，兼顧家庭與工作，對默克來說，可以擴大人才的基數，又降低員工離職率，創造雙贏效果。

部分工時則是正職員工若因個人因素，如有意進修等，卻又想要繼續在默克貢獻，就可以向上級申請部分工時，可讓員工與公司共同成長。

台灣默克今年也首度施行全球菁英計畫，為集團內實施該計畫的第 5 個國家，主要適用於應屆畢業生，由於默克在全球 66 個國家設有營運據點，公司內部的兩年輪調計畫，除了可到國外與來自各地的同事一同工作，也將進入德國總部，有助員工自身工作經驗，並建立未來工作人脈。

另外，默克在家庭照顧假、病假也提供優於勞基法規定的天數，尤其默克作為開發生殖醫學的領先業者，也積極鼓勵員工生育，預計今年自 4 月 1 日開始實施 IVF(人工受孕) 治療假，若員工進行 IVF 治療即可享有 2 天的有薪假。