〈振興加碼〉地方創生券使用率偏低 國發會加碼活動延長至8月底

政府去年推出振興五倍券，提振國內經濟動能，各部會也相繼加碼，不過近期立委點名地方創生券、i 原券、動茲券等加碼券使用率偏低，效果不如預期，國發會今 (21) 日也宣布，原訂 4 月底截止的地方創生券、地方創生行動支付回饋活動，使用期限將延長至 8 月底。

國發會說，地方創生券、地方創生行動支付回饋活動均有正面成效，帶動地方創生店家業績成長，經統計，兩波活動共累積回饋金額近 3000 萬元，為持續創造店家效益、配合暑假期間民眾出遊消費，決定將相關活動延長至 8 月底止。

國發會也補充，根據店家反饋，有 6 成店家表示地方創生券及行動支付回饋活動可促進業績約 10%，3 成店家表示可以促進 10-30% 業績，也有 1 成店家表示業績增加約 30% 以上，其中，更有 6% 店家表示地方創生券活動帶動業績成長逾 5 成。

不過，各部會去年相繼推出加碼券，除經濟部好食券外，多數加碼券使用成效並不如預期，立委也點名國發會地方創生券、原民會 i 原券、體育署動茲券等使用率偏低，其中，地方創生券使用率僅有 9%，為八大部會加碼中使用率最低。

國發會指出，為方便民眾查詢地方創生券適用店家、了解地方創生行程特點，已綜整地方創生券適用店家、地方創生地區之區位分布，透過觀光資源盤點，推出 37 條多元遊程，鼓勵民眾利用假期走訪地方、消費，進而提振店家效益。