〈企業徵才〉台泥海內外布局擴大 今年將招募上千人

台泥 (1101-TW) 今年參加台大就業博覽會，集團旗下各企業全員出動，董事長張安平也親自到場，他表示，集團海內外布局持續推進，今年可能要招募上千人，其中對機電、資訊還有國際人才都有蠻大的需求。

張安平表示，台泥集團在全球會陸續有很多新的點開出來，尤其今年下半年在歐洲會有更多的機會，加上正在興建的高雄三元電池工廠，包括操作手及工程師，高雄今年就需要 600-700 人，集團徵才上看千人。

不過，目前缺才越來越嚴重，張安平則認為「這是好事」，代表企業都在發展，但校園跟企業所需要的人才，可能還是有些差距，集團在理工方面還需要蠻多的人才，但台灣基本上理工人才還是缺少。

台泥 2022 年校園徵才以「每個人最大的冒險，就是完成心中的夢想」為主題，向電機、機械、化工、材料、土木、電子電力、AI、綠能、環保等領域人才招手，包括外界關注的新事業能元科技、台泥儲能、台泥綠能，以及三元能源科技也首度加入徵才行列。

張安平強調，303 大停電更凸顯儲能的重要性，台灣如果發展綠能必須要有 20% 儲能來搭配，否則無法平衡，而每一個公司也都應該有自己針對停電的一套做法，把損失降到最低。

台泥也規劃，未來也會在東部幫助學校開課，訓練機電人才，集團內部也開設強化專業的課程與外語課程讓同仁們參與；台泥 MA 儲備幹部計畫，也即將與麻省理工學院 (MIT) 簽訂合作協議，安排同仁至 MIT 觀摩並進行專案合作，提升競爭力。