大摩：美國經濟接近周期峰值 5-10個月後恐轉為衰退

伴隨著美股由低點強彈，一些華爾街分析師卻在警告，美國經濟已接近周期的峰值，恐怕很快開始衰退。

最主要的呼籲者之一，來自近一年最看空的摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson。

Wilson 在最新發布的報告中指出，美國經濟正在經歷一個相當火熱但也十分短暫的經濟周期，如果模型準確，那麼美國經濟正處於「擴張」階段，並可能在 2-4 個月後見頂，並在 5-10 個月後轉為「衰退」(downturn)。

本次經濟周期為時可能很短 (圖表取自 Zero Hedge)

Wilson 指出，大摩的經濟和跨資產戰略團隊在 1 年前做出這一判斷，而當前的數據符合這一預測。這一判斷主要依據 2020 年衰退後經濟和收益反彈的速度和強度，缺席幾十年的通膨回歸，以及聯準會比預期更早的鷹派政策轉向所做出。

Wilson 強調，美股企業獲利僅花了 16 個月，就達到上一個周期的峰值，這是 40 年來最快的反彈。但在未來幾個月，每股獲利增長將趨向減速，盈利向下修正，凸顯了周期來到後期的跡象。

在此背景下，摩根士丹利策略師建議，投資者對全球股票的權重持平，對世界其他地區的偏好高於美國，同時可減持政府債券，增持商品和現金。在美股的投資上，建議傾向防禦性產品，如食品 / 飲料 / 煙草、保險、公用事業、房地產、電信和製藥。

高盛的最新報告也指出，2023 年美國經濟衰退的擔憂正在增加。投資者擔心，俄烏衝突加劇通膨飆升，將破壞持續 22 個月的美國經濟復甦。

高盛認為，標普 500 指數最近幾周的下跌，表明美國經濟衰退的可能性約為 40%，這將導致估值和獲利下降。由 Jan Hatzius 領導的經濟學家估計，明年美國經濟下滑的可能性為 20-35%，這與基於美國公債殖利率的模型大致相符。