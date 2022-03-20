看好營運前景 台積電7位副總2月加碼自家持股

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 2 月下旬以來，受俄烏戰爭牽動的地緣政治局勢因素影響，遭外資大舉提款，但在先進製程技術持續獨霸一方，坐擁蘋果大單下，營運成長態勢明確，內部高階主管看好後市營運，7 位副總級主管 2 月均加碼自家股票，共增持超過 28 張。

據公開資訊觀測站資料顯示，2 月台積電企業資訊技術副總經理暨資訊長林宏達買進自家股票 10 張，研究發展 / Integrated Interconnect & Packaging 副總經理徐國晉買進 6 張，研究發展 / 設計暨技術平台副總經理魯立忠、研究發展 / 平台研發副總經理葉主輝各增持 5 張，品質暨可靠性副總何軍加碼 1 張，歐亞業務資深副總侯永清買進 785 股，企業規劃組織副總經理李俊賢則是 314 股。

從 2 月 24 日俄烏戰爭開打以來，受地緣風險升高等因素影響，資金連日撤退，台積電成外資提款標的，單日賣超張數兩度逼近 6 萬張，共遭外資連十八賣、狂砍逾 52 萬張，也導致台積電 2 月下旬以來，股價連日下挫。

不過，在台積電 3 月 16 日上演除息大秀，開盤秒填息完封後，外資資金也於 17 日歸隊，為連日來的大舉賣超止血。

蘋果 (AAPL-US) 春季發表會秀出效能被外界稱為「怪獸級晶片」的 M1 系列最新晶片 M1 Ultra，透過 UltraFusion 封裝架構，連結 2 顆 M1 Max 裸晶，續採台積電 5 奈米製程。

美系外資認為，蘋果下一步要打造自家處理器艦隊，包括 M2、5G 數據晶片、射頻收發器、圖形處理器，都將由台積電先進製程操刀；隨著蘋果擴大自研晶片，台積電挾先進製程優勢，將成最大受惠者，今年蘋果占台積電營收比重可望再進一步攀升，營運成長動能無虞。

