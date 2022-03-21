油價飆漲+需求反彈 美航空公司擬調漲機票

隨著油價在近期持續上漲，以及疫情後旅遊需求回升，美國航空公司計劃開始調高機票價格。

美國銀行分析師表示，在參與達美航空 (DAL-US) 與聯合航空 (UAL-US) 的法說會後，最令人驚訝的是乘客需求大增，以至於航空業者可以理所當然地將增加的燃油成本轉嫁給乘客。

分析師也指出，搭機乘客數量的回流，是讓航空業者意外漲價的主要因素之一。不過，航空業要能在短期內解決員工短缺問題仍不容易，因此可以搭乘的航班數量仍然受限。

在 2021 年，許多航空公司因乘客數量大減，削減了客機航班數，也裁撤了不少機組人員。目前航空公司的飛行員仍短缺，特別是在北美地區，機組人員不足也仍是一個問題。不過，今年航空業的情況有望出現復甦。

根據旅遊調研公司 Hopper 發布的數據顯示，在美國和歐洲之間往返的機票，3 月平均價格較前月上漲 16%，達到 770 美元。

聯合航空也指出，在疫情破壞 2020 年的休閒和商務旅遊需求，並在 2021 年繼續造成影響後，今年有望見到業務回春。

聯合航空曾表示，目前業務需求超出預期，已經恢復至 2019 年疫情前約 70% 的水準，商務旅遊營收也恢復了約 75%。雖然聯合航空目前還沒有將燃油價格上漲轉價到機票上，但公司管理層表示將會在今年第二季這樣做。

達美航空也樂觀認為，在度假旅行需求上升和商務旅遊增加的情況下，相關收入有望能抵消高漲的燃油成本。

達美上週單日現金營業額曾創下歷史新高，該公司管理層也表示，有望在第二季就能將燃油成本上漲轉嫁在票價上。達美管理層預估每張機票有望再漲 10 至 15 美元。