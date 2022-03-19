〈俄烏衝突〉盧布四周狂瀉25% 俄央行維持20%利率不變、將啟動購債 

俄羅斯央行周五 (18 日) 決議基準利率保持 20%，並宣布將買進聯邦政府債券 (OFZ)，俄羅斯盧布在清淡交投中震盪走低，過去四周以來共貶值近四分之一。

俄國央行按兵不動的決議利率符合市場預期，坦承國內通膨將升高，今年經濟可能萎縮，但未發布最新預測值。

俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭之後，遭到國際社會凍結外匯存底並受到一連串制裁，經濟飽受打擊。為了支撐一落千丈的盧布，俄羅斯央行在 2 月 28 日緊急把利率從 9.5% 升到 20%，之後陸續宣布暫停股市交易、限制外幣提領金額等措施。

俄國央行周五並決議，下周一俄羅斯交易所恢復交易 OFZ 之後，將開始購買這些債券，以平抑市場波動。央行總裁 Elvira Nabiullina 同日獲總統普丁提名第三個任期連任。

俄國央行保持高利率支撐盧布，並宣布購買債券，以穩定市場。(圖: AFP)

CentroCredit Bank 經濟學家 Evgeny Suvorov 說：「俄國央行害怕，市場一恢復交易就會墜入地獄，這將讓許多銀行和投資機構分崩離析。」

俄國央行明白表示，一些措施是為了支持市場的暫時性舉措，和美國聯準會 (Fed) 或歐洲央行 (ECB) 的量化寬鬆 (QE) 不同。

俄羅斯央行決策出爐後，盧布兌美元貶值 1.6% 至 104.82 盧布，兌歐元也下滑 0.95% 至 114.80 盧布，但交易冷清。市場對俄羅斯免於 1.17 億美元外幣債券違約的反應平靜。

儘管盧布本周周線回升，但過去四周以來仍累計縮水約 25%。雖然俄股從 2 月 28 日暫停交易至今，但匯市仍持續交易。

俄央行坦言經濟挑戰

和其他國家一樣，俄羅斯經濟在入侵烏克蘭之前幾個月正從疫情中強勁反彈、通膨升溫，促使央行持續升息。

如今俄國央行面臨迥然不同的巨大挑戰：盧布疲軟正在墊高進口商品的價格，各方制裁可能導致許多商品短缺，失業人數不斷增加。

俄國央行上周對經濟學家的調查顯示，俄國今年國內生產毛額 (GDP) 可能萎縮 8%，通膨率竄升到 20%。

俄羅斯央行在聲明中說：「俄羅斯經濟正在進入大規模結構轉型的階段，通膨無可避免將暫時加劇。」

俄羅斯接下來將在 4 月 29 日召開決策會議，Sova Capital 首席經濟學家 Artem Zaigrin 表示，如果風險持續出現，央行可能在 4 月到 6 月之間把利率再調高到 25% 至 30% 之間。