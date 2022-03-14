IMF：俄羅斯債務違約並非不可能 但不會引發全球金融危機

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 在週日 (13 日) 表示，在俄羅斯入侵烏克蘭受到西方國家前所未有的制裁後，俄羅斯主權債券違約不再是不可能的事情，但是預計不會因此引發全球金融危機。

喬治艾娃在接受採訪時表示，美國和其他西方國家的制裁，已經對俄羅斯經濟產生嚴重影響，可能導致該國經濟今年陷入衰退。制裁限制俄羅斯獲取資源和償還債務的能力，意味俄羅斯違約不再是不可能的事。她也說道，俄羅斯確實有資金償還債務，但是現在他們卻無法動用資金。

國際信評機構惠譽表示，俄烏戰爭爆發以來，國際社會對俄國採取的各種措施，導致俄國債券違約迫在眉睫。信用違約交換 (CDS) 交易價格飆升，顯示俄國一年內違約的可能性為 71%，五年內為 81%。

俄國財政部長 Anton Siluanov 曾放話，若央行與政府的外匯帳戶仍被西方國家凍結，俄國將以盧布支付外債。

不過，喬治艾娃也說道，即使俄羅斯出現債務違約，也不會因此對全球金融體系造成重大的危機。她指出，全球銀行對俄羅斯的曝險總額約為 1,200 億美元，儘管數字不小，但是「非系統重要性」。

由於俄烏衝突的影響，喬治艾娃在上周表示，IMF 將下調原先對 2022 年全球經濟成長預估的 4.4% 數據，但是整體仍持正面看法。

喬治艾娃也指出，包括美國等正在從新冠肺炎疫情快速復甦的國家，經濟成長依舊十分強勁。