〈俄烏衝突〉盧布暴貶 俄央行調升主要利率近1倍至20%

俄羅斯央行周一 (28 日) 將該國主要利率從 9.5% 提高 1 倍以上至 20%，因為其貨幣盧布兌美元匯率在歐洲和美國實施一系列新制裁和處罰後創下歷史新低。

俄羅斯央行表示，升息「意在抵消盧布繼續貶值和通膨風險上升。」

在此之前，央行下令停止外國人競購俄羅斯證券，以遏制市場影響。盧布兌美元一度跌至 119.50，較周五 (25 日) 收盤價下跌 30%。

該行還表示，將釋出 7330 億盧布（87.8 億美元）的當地銀行準備金以增加流動性。

戲劇性的事態發展凸顯出對俄羅斯銀行擠兌的擔憂。在俄羅斯城市的自動取款機上已經出現了大排長隊提取現金的情況。俄羅斯國有儲蓄銀行 (Sberbank) 旗下歐洲儲蓄銀行表示，它「在很短時間內出現大量存款外流」。

在此同時，俄羅斯財政部和中央銀行在周一發布聲明，宣布自 2 月 28 日開始命令國內出口商出售其根據出口合同獲得所有外匯收入的 80%。

美國、歐洲盟國和加拿大上周末同意切斷俄羅斯主要銀行與銀行間資訊交換系統 SWIFT 的聯繫，該系統聯結 200 多個國家和地區的 11000 多家銀行和金融機構。歐盟周日 (27 日) 還宣布將對俄羅斯飛機關閉其領空。

經濟政策智庫 OMFIF 主席 David Marsh 周一表示，俄羅斯金融市場的波動「確實顯示俄羅斯央行資產遭到凍結，這是由歐盟以及以美國為首的其他西方國家在周末決定的重大舉措」。

他說：「這其實比 SWIFT 的決定重要得多，尤其是在德國於周末宣布加入制裁後情勢更為明顯。」他指的是將幾家俄羅斯銀行從全球 SWIFT 支付系統中剔除的制裁措施。

他說，「這的確代表了俄羅斯將會出現對美元的巨大爭奪，現在已經可以看到銀行外排起了長龍。」

過去幾年，俄羅斯累積了約 6300 億美元的外匯儲備，為史上最高水平，分析人士指出，這將有助於其抵御制裁和出口收入損失。但是，如果其中一些資產被凍結，就打壞了俄羅斯的算盤。

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 在周日 (27 日) 的聲明中表示，「我們將癱瘓俄羅斯央行的資產，凍結其交易。這將使中央銀行無法清算其資產。」

Marsh 指出，「俄羅斯人無法動用俄羅斯央行一直在精心建立的價值 6000 億美元外匯儲備，這個事實的確代表了我們正處於緊急戰時經濟中。」「而孤立俄羅斯的想法，幾天前還被認為是無法想像，現在卻已成事實。」

隨著俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 部署的俄羅斯軍隊在烏克蘭各地發動攻勢，對俄羅斯的懲罰措施也日益增加。烏克蘭兩個最大城市首都基輔和哈爾科夫 (Kharkiv) 在內的主要城市中心發生數日來遭到猛烈砲擊和導彈襲擊，這兩個城市的人口總數接近 500 萬。

烏克蘭國防部周日表示，截至目前為止，烏克蘭軍隊成功阻止了俄羅斯的進攻，並繼續控制著這兩個城市。