〈日本福島大地震〉供電吃緊 東京電力籲用戶節電

日本東京電力 Power Grid 公司 (TEPCO PG) 要求企業客戶等，在 22 日至 25 日期間實施節電，原因和日前震度 6 強地震所導致的火力發電廠停機有關；另預料氣溫下降也將造成供電吃緊。而最快在今 (21) 日晚間，可能就會要求一般日本家庭節省用電。

據《日本經濟新聞》周一 (21 日) 報導，東京電力已經要求企業客戶等，於 22 日至 25 日期間，在不影響到日常業務的範圍內實施節電。按照目前狀況預測，一天當中用電量最高的早上和傍晚，尖峰備轉容量率將低於安全範圍的 3%。如果供電吃緊，恐因供電頻率不穩而導致大規模停電。

在平常工作日，由於企業活動的關係，電力需求增加。目前東京電力已全力進行供電，如果供電出現不足現象，也將要求其他大型電力公司提供電力援助。而假使如此仍無法解決供電問題，東京電力最快會在周一 (21 日) 晚間要求一般家庭於周二 (22 日) 當天節省用電；另外也會要求企業用戶實施更進一步的節電措施。

日本東北在 3 月 16 日晚間發生震度 6 強地震，造成 10 多處的火力發電廠停止運轉。其中東北電力等公司出資的新地發電廠發生設備故障，目前仍無法確定何時能恢復運轉；另外東京電力和中部電力各出資一半的 JERA 廣野火力發電廠 6 號機，截至目前也仍停機當中。

此外，J-Power 位於橫濱的磯子火力發電廠 2 號機，在周日 (20 日) 當天也因地震以外問題而停機，這也導致供電能力進一步下滑。當地周二 (22 日) 的太陽光電發電量，預料受陰天影響將無法充分發電。

在火力發電廠恢復正常運作之前，供電吃緊問題恐怕會持續發生。