〈日本福島大地震〉瑞薩那珂、高崎廠生產 預估3/23恢復至災前水準

車用 MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas) 周五 (18 日) 發出新聞稿，報告震源附近三座工廠的最新復原和生產狀況。其中米澤工廠的生產能力，預計在 3/20 恢復到災前水準；那珂工廠和高崎工廠的生產能力，則預計 3/23 恢復到災前水準。

日本東北周三 (16 日) 晚間 11:36 發生規模 7.4 強震，震央在福島縣外海，震源深度 57 公里，宮城縣和福島縣等地都觀測到震度 6 強的劇烈搖晃。日本氣象廳於地震發生後，也針對宮城、福島兩縣發布海嘯警報，後來於 17 日清晨 5 點解除。

瑞薩指出，位在日本關東地區北部、茨城縣那珂工廠的製造設備已從 3/17 開始啟動，當 (17) 日有一部分測試製程重啟。那珂工廠的生產能力預計在 3/23 恢復到災前水準；半成品的損害狀況正在確認當中，預計在同一天也能掌握概況。

而位在日本關東地區中部、群馬縣高崎工廠方面，製造設備同樣自 3/17 開始啟動，當 (17) 日有一部分測試製程重啟。高崎工廠的生產能力預計在 3/23 恢復到災前水準；半成品的損害狀況也正在確認當中，預計 3/23 能掌握概況。

另位在日本東北地區、山形縣米澤工廠方面，一部分的測試製程已於 3/17 展開，全部製程也在 3/18 重啟。該工廠的生產能力預計在 3/20 恢復到災前水準。

瑞薩也提到，在整體供應鏈的影響方面，經確認後，人員及設備尚未有重大災情傳出。