房貸利率升+供應量吃緊 美國2月成屋銷售大減7.2%

根據全國房地產經紀人協會 (NAR) 的數據，2 月成屋銷量環比下降 7.2%，經季節性調整後的年率為 602 萬套，大幅低於分析師預期的 613 萬套。

與去年同期相比，銷售額下降了 2.4%。房貸利率上升可能是最主要原因。

銷售數是以成交量計算，也就代表了這些房屋可能在 12 月和 1 月簽訂銷售合同。據《抵押新聞日報》報導，這一點很重要，因為 12 月的房貸利率相對較低，熱門的 30 年期固定房貸平均利率徘徊在 3.25% 左右。但之後自 1 月開始穩步上升，到月底達到 3.68%。現在這個比率更高達 4.5%。

Realtors 首席經濟學家雲恩 (Lawrence Yun) 表示：「隨著房貸利率大幅上漲，未來幾個月的走勢將非常有趣。」

雖然一些銷售數據可能受到利率上升影響，但如今住房的更大問題是供應量太低。與 1 月相比，2 月有更多房屋掛牌出售，但月底時只有 87 萬套待售房屋，同比下降 15.5%。按照目前的銷售速度，這相當於 1.7 個月的供應量，接近歷史最低水平。

供應緊張和需求強勁繼續推高價格。2 月售出的成屋中位價為 35 萬 7300 美元，較去年同期增加 15%。

這個價格在某種程度上受到當前待售房屋型式以及最普遍價格範圍的影響。低端市場的供應最稀少，售價在 10 萬美元至 25 萬美元之間的房屋銷售額同比下降 26%。售價在 75 萬美元至 100 萬美元之間的房屋銷售額增加了 24%。售價超過 100 萬美元的房屋銷售額增加了 21%。

對有限供應量的競爭也再度趨於激烈。房屋多在短短 18 天內就簽訂合同。根據房地產經紀公司 Redfin 最新經季節調整的報告，全美有 68.6% 由經紀人代銷的房屋報價面臨競標戰。這是 Redfin 自 2020 年 4 月開始統計以來的最高水平。

購屋族正面臨來自投資客的激烈競爭。 2 月投資客占銷售額的比率為 19%。

首次購屋族通常在低端市場尋找房屋，占 29%，較 1 月略有增加，但遠低於 40% 左右的歷史平均水平。按照目前的房貸利率，他們的每月房貸將比一年前高出 28%。