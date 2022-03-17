〈美股早盤〉俄烏談判進展被潑冷水 Fed啟動升息循環 美股開低

俄烏談判進展希望被澆熄，國際油價重回每桶 100 美元，聯準會（Fed）開始啟動升息循環，加劇投資人對經濟成長前景擔憂，美股周四（17 日）開低。截稿前，道瓊工業指數下跌近 50 點或近 0.13%，那斯達克綜合指數下跌 0.24%，標普 500 指數跌 0.1%，費城半導體指數跌 0.42%。

據外媒報導克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）周四駁斥俄烏兩國談判有重大進展報導，並指責烏克蘭拖延談判進程。培斯科夫受訪時表示，報導稱雙方在達成協議方面取得重大進展是錯誤的，不過也透露報導的確有部分正確，但並未詳加說明，僅表示有進展會再進行說明。

此外，培斯科夫重申，烏克蘭「不急著」達成協議，表示俄方談判代表已準備好馬拉松式談判，預計周四將舉行多場會議。

由於俄烏兩國談判回歸和平的預期減弱，引發國際油價反彈，截稿前，西德州中質原油（WTI）4 月交割的期貨上漲 6.7% 至每桶 101.43 美元，布蘭特原油 5 月交割期貨也上漲 6.85% 至每桶 104.73 美元，雙雙重返每桶 100 美元大關。

Fed 一如外界預期，宣布升息 1 碼，睽違 3 年多來首次升息，根據最新利率點陣圖顯示，預計今年剩餘 6 次利率會議都會升息，今年利率預測中位值為 1.9%，2023 年將再升息 3 次至中位值 2.8%，2024 年不會升息。

此外，聯邦公開市場委員會（FOMC）也給出經濟成長、通膨及失業預期，預估 2022 年美國國內生產毛額（GDP）成長率為 2.8%，低於先前估計的 4%。失業率預估值維持 3.5% 不變，而通膨預期從先前的 2.7% 上修至 4.1%。

美國勞工部周四公布最新失業金數據，上周初領失業金人數較前次減少 1.5 萬人至 21.4 萬人，優於市場預期的 22 萬人，降至今年初以來最低水準，意味著美國市場以及 3.8% 的失業率已接近充分就業。

截至台北時間周四（17 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

埃森哲 (ACN-US) 早盤上漲 3.6%，至每股 336.59 美元

科技顧問公司埃森哲（Accenture）第二季財報表現亮麗，營收成長 24% 至 150.5 億美元，經調整後每股獲利報 2.54 美元，雙雙優於市場預估的 146.5 億與 2.39 美元，此外，埃森哲執行長 Julie Sweet 表示，本季業績可望受惠市場需求推動再次走高。

Dollar General(DG-US) 早盤上漲 1.87%，至每股 216.47 美元

美國平價商店 Dollar General 受供應鏈問題、人事成本上漲影響，上季獲利承壓，經調整後每股獲利報 2.57 美元，雖符合市場預期，但較去年同期減少 1.9%，上季營收報 87 億美元，約略符合市場預估的 87.1 億美元。儘管如此，Dollar General 宣布將季度股利提高 31% 至每股 0.55 美元，並預計在 2022 年回購價值 27.5 億美元股票。

PagerDuty(PD-US) 早盤上漲 11.28%，至每股 29.88 美元

無線應用解決方案服務商 PagerDuty 上季財報表現出色，營收從去年同期 5,930 萬美元增至 7,850 萬美元，經調整後每股虧損 0.04 美元，均優於 FactSet 分析師預估的 7,160 萬與每股虧損 0.06 美元。此外，PagerDuty 也給出亮眼財測，預估本季營收將介於 8,150 萬至 8,350 萬美元之間，經調整後每股虧損 0.08 至 0.09 美元，優於分析師預估。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月新屋開工年化總數報 176.9 萬戶，預期 170 萬戶，前值 163.8 萬戶

美國 2 月新屋開工年化月增率報 6.8%，預期 3.8%，前值 - 4.1%

美國 2 月營建許可年化總數報 185.9 萬戶，預期 185 萬戶，前值 189.9 萬戶

美國 2 月營建許可年化月增率報 - 1.9%，預期 - 2.4%，前值 0.7%

美國 2 月工業產出月率報 0.5%，預期 0.5%，前值 1.4%

美國當周（截至 3/12）初領失業金人數報 21.4 萬，預期 22 萬，前值 22.7 萬

美國當周（截至 3/5）續領失業金人數報 141.9 萬，預期 148 萬，前值 149.4 萬

上圖：新屋開工月率，下圖：營建許可月率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

資產管理公司 Candriam 固定收益部門全球主管 Nicolas Forest 表示，這種類型的貨幣政策正常化並不總是會有好的結局。在通膨處於歷史高點的同時 Fed 升息動作卻晚了一些，金融環境可能會變得困難，使得 2.8% 的升息目標變得過於雄心勃勃，不難理解美債殖利率為何會趨平。

Pictet Asset Management 的多重資產基金經理 Shaniel Ramjee 表示，Fed 已意識到升息將減緩經濟成長，但目前的問題是，收緊政策在多大程度上會減緩經濟成長，這才是市場目前所觀望的。