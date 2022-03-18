〈美股早盤〉華爾街迎四巫日 投資人觀望俄烏談判 美股開低

華爾街周五（18 日）迎來美股四巫日，交易員準備應對即將到期的約 3.5 兆美元金融衍生品，此外，俄烏兩國經過幾輪協商後，迄今仍未傳出好消息；同日美中兩國展開電話會議討論俄烏衝突議題，投資人持觀望態度，美股開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 150 點或近 0.44%，那斯達克綜合指數下跌 0.29%，標普 500 指數跌 0.25%，費城半導體指數跌 0.71%。

高盛數據顯示，約有 3.5 兆美元的金融衍生品即將到期。到期的近值期權來到 2019 年以來最多，代表著一群投資者將圍繞這些部位積極交易。

值得注意的是，隨著期權合約到期，投資人是否會在經濟成長疑慮以及烏克蘭局勢不確定下，重新布局空頭，又或是選擇跟隨近日反彈押注後勢上漲。

烏俄戰爭方面，兩國經歷幾輪談判後至今仍未取得進展，俄國對烏克蘭攻勢也未見停歇，市場認為西方國家將加重對俄制裁力道，預料供應問題將持續下去，大宗商品價格再度走高。

國際油價仍在高點徘徊，投資人表示近期的油價上漲可能會影響市場情緒，加劇對通膨擔憂。截稿前，西德州中質原油（WTI）4 月交割的期貨上漲 0.76%，至每桶 103.77 美元，布蘭特原油 5 月交割期貨略漲. 012% 至每桶 106.77 美元，皆在每桶 100 美元以上徘徊。

美國總統拜登與中國國家主席習近平展開通話，討論俄烏戰爭和美中兩國競爭等議題。美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 表示，拜登將向中國明白表示，若有任何援助俄羅斯的行為，中國將須承擔責任，但他並未說明中國可能因此付出何種代價。

截至台北時間周五（18 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤下跌 7.1%，至每股 81.47 美元

電玩遊戲零售商 GameStop 儘管第四季營收報 22.5 億美元，優於市場預期的 21.6 億美元，但上季淨損達 1.475 億美元，經調整後每股虧損 1.86 美元，遠不及市場預估的每股賺 0.85 美元。不過 GameStop 表示，目前正在強化與遊戲品牌的關係努力開闢新財源，計劃在 4 月底之前推出非同質化代幣（NFT）商城。

莫德納 (MRNA-US) 早盤上漲 2.54%，至每股 172.54 美元

莫德納（Moderna）正在向美國食品藥物管理局（FDA）申請對所有美國成人施打第四劑追加劑緊急使用授權，此舉將比輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech(BNTX-US) 先前申請的 65 歲以上長者施打追加劑的涵蓋人群範圍更大。

莫德納稱，授權可給所有成人施打第四劑追加劑，並讓美國疾病管制預防中心 (CDC) 可靈活決定第四劑的使用，同時醫療照護人員可以據此判斷哪些人可從追加劑獲益。

波音 (BA-US) 早盤上漲 1.16%，至每股 192.39 美元

據知情人士透露，波音有望獲得達美航空 (DAL-US)100 架 737 MAX 10 的訂單，目前兩家公司正在進行談判中。如果該交易獲得證實，將是達美航空首次購買 737 MAX 系列飛機，也將是該公司 10 年來第一次向波音採購飛機。

在過去一段時間裡，波音和達美航空的關係十分冷淡，後者是美國唯一沒有訂購 737 MAX 飛機的大型航空公司，過去曾傳出達美向波音訂購 737 MAX 飛機的消息，但最終沒有達成協議。知情人士表示，波音和達美航空仍在就細節進行談判，如果達成協議，最早可能於下月宣布。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月成屋銷售年化總數報 602 萬戶，預期 610 萬戶，前值 650 萬戶

華爾街分析：

CMC markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，市場情緒依然波動，儘管過去兩周有所改善，但市場風險進一步升級是真正的隱憂。

瑞穗國際（Mizuho International）多元資產策略主管 Peter Chatwell 表示，在貨幣政策收緊和全球通膨風險上升的環境下，認為中期風險資產將進一步下行。