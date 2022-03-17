〈俄烏衝突〉拜登首次指控俄羅斯犯下戰爭罪 視普丁為「戰犯」

美國總統拜登周三 (16 日) 譴責，俄羅斯犯下「戰爭罪」，並把俄國總統普丁稱為「戰犯」(war criminal)，一改先前謹慎的態度。

拜登在白宮一場和婦女權益有關的活動後接受記者訪問，被問到普丁是否為戰犯時，拜登一開始否認並準備離開，但隨即回頭，這時記者再次提問同樣問題，拜登於是表示他認為普丁是戰犯。

這是美國政府首次指控俄國入侵烏克蘭犯下戰爭罪。拜登在內的美國官員曾表示，國際社會應該啟動調查，美國參議院周二通過一項不具約束力的方案，支持調查普丁在烏克蘭的行為是否為戰爭罪。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 把矛頭指向俄國空襲婦幼醫院等行為，「我們看到一個外國獨裁者發動的各種轟炸，可怕的場景，許多民眾的生命飽受威脅甚至被奪走，影響遍及醫院、懷孕女性、記者等。」

根據俄國塔斯社 (TASS)，普丁的新聞秘書培斯科夫(Dmitry Peskov) 憤怒回應拜登的言論，他說：「我們認為一位用炸彈殺死全世界數十萬人的國家元首，做出這樣的發言令人無法接受，且不可原諒。」

國際法院 (ICJ) 周三宣布裁決結果，以 13 票贊成對 2 票反對，勒令俄羅斯立即停戰撤軍。ICJ 表示，並未找到支持俄國出兵的理由，即俄國先前宣稱烏克蘭對烏東地區說俄語的民眾實行種族滅絕。俄國和中國是唯二的反對票。

目前沒有消息顯示俄國會接受 ICJ 的判決。國際法院先前在 7 日開庭時，俄國也拒絕出席。

美國駐烏克蘭使館周三表示，烏克蘭東北部城市切爾尼戈夫 (Chernihiv) 排隊領麵包的 10 名烏克蘭人，遭俄軍開槍擊斃。烏克蘭地方官員和外交部長庫列巴 (Dmytro Kuleba) 同日也說，俄軍朝馬立波 (Maripol) 數百名平民避難的劇院發動攻擊。

目前俄烏談判似乎有進展，俄羅斯代表表示正在討論可能的妥協方案，包含讓烏克蘭成為類似瑞典的中立國。

在此同時，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 於美國國會發表線上演說，盼從西方爭取更多支持。演說結束後，拜登宣布額外提供烏克蘭 8 億美元的軍事援助，使過去一周以來的軍援規模增為 10 億美元。