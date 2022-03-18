〈能源盤後〉俄駁斥和談進展 再度空襲烏克蘭 激發供應擔憂 原油重返100美元關卡上方

原油期貨價格周四 (17 日) 上漲，WTI 原油和 Brent 原油均返回每桶 100 美元上方，在經歷連跌 3 日後出現部分反彈，係因俄烏戰爭更加激烈，俄羅斯原油供應大幅減少的預期日益升溫。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 7.94 元或近 8.4%，收每桶 102.98 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 8.62 美元或 8.8%，收每桶 106.64 美元。

前一日 WTI 原油下跌 1.5% 至 95.04 美元，為最近月 WTI 原油自 2 月 25 日以來最低收盤價；前一日 Brent 原油下跌 1.9% 至 98.02 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.1%，收每百萬 Btu 4.99 美元。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 7.7%，收近每加侖 3.217 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格大漲 12.5%，收每加侖 3.487 美元。

市場推動力

在今日上漲之前，WTI 原油和 Brent 原油 3 月 8 日收登近 14 年高點，但周二收盤價較該高點下跌 22%，符合熊市技術性定義。

入侵烏克蘭後，商品市場一直波動。周四新聞報導稱，俄方否認與烏克蘭官員的談判取得了重大進展，挫傷了透過對談實現和平的期待。

DailyFX 分析師 Thomas Westwater 表示，WTI 原油和 Brent 原油自 3 月 8 日創下的近 14 年高點大幅回落，表明「俄烏衝突雖然仍在，但大部分地緣政治風險溢價已經蒸發。」

「中國沿海城市近期封城，包括一線城市深圳，這也有助於壓低油價，因為封城導致石油需求減少，中國擴大封城的可能性也是緩和近期需求預期的因素之一。」

然而，周四俄羅斯進一步空襲被圍困的港口城市 Mariupol，原油重返 100 美元重要心理關卡上方，Interactive Investor 投資長 Victoria Scholar 表示，「這係因冒險情緒推動了市場對全球需求前景的樂觀情緒。」

Scholar 補充說，國際能源署 (IEA) 周三發表嚴峻評估，認為自 4 月起，全球市場恐損失 300 萬桶 / 日的俄羅斯原油和產品，引發了供應擔憂，推升油價。

「然而，倘若烏克蘭戰爭持續顯示緩和的初步跡象，那麼短期內油價不太可能重返上周因地緣政治風險溢價推動而登上的近 140 美元高價位。」Scholar 說。

供應報告

美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (3/11 止) 美國天然氣供應量減少了 790 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國天然氣供應量減少 700 億立方英呎。

周三 EIA 公布，上周美國原油庫存增加了 430 萬桶、汽油庫存減少 360 萬桶，而蒸餾油庫存小增 30 萬桶。

EIA 數據也顯示，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅增加 180 萬桶。然而，Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 指出，庫欣的原油庫存「仍處於極低的水準。」

他指出，美國戰略石油儲備 (SPR) 的庫存上周也跌至「僅 33 天或當前的隱含需求，倘若俄烏戰爭加劇，供應風險會增加。」