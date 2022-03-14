馬斯克：特斯拉、SpaceX正面臨巨大的通膨壓力

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在週日 (13 日) 表示，特斯拉以及旗下航太公司 SpaceX 在原物料和物流方面，正面臨著巨大的通膨壓力。

報導指出，馬斯克在一條推文中詢問了關於未來幾年通膨前景看法，文中提到特斯拉和 SpaceX 正面臨龐大通膨壓力，同時也表示自己並不孤單。馬斯克並轉發了一篇文章，文中指出俄烏衝突使得大宗商品價格升至 2008 年以來的新高水準。

俄羅斯對烏克蘭的入侵，持續推高汽車製造所需的金屬價格，包含車身需要用到的鋁、觸媒轉化器中的鈀、電動車電池中需要的鎳等，消費者可能因此面臨更高的售價。

雖然金屬尚未成為西方制裁的目標，但部分航運商、汽車零組件供應商正避免來自俄羅斯的商品，對早已因晶片短缺、能源價格上漲而陷入困境的汽車製造商帶來更大壓力。

特斯拉在上週將美國 Model Y 和 Model 3 部分車型的價格調升了 1,000 美元，部分中國製造的 Model 3 和 Model Y 售價也調漲了 1 萬元人民幣 (約 1,582.40 美元)。

特斯拉股價上週五收盤下跌 5%，至 795.35 美元，今年迄今已下跌約 25%。

其他車廠，美國電動車製造商 Rivian (RIVN-US) 在上週也表示，供應鏈問題可能會導致公司將原先計劃的產量減半，主因是原物料價格飆升和供應鏈受限。日本豐田汽車也表示，將在 4 月至 6 月期間將國內產量縮減最高 20%，以緩解供應鏈壓力。