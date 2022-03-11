〈俄烏衝突〉又見原料價格飛漲 鈾現貨飆升至2011年以來新高

由於拜登政府正考慮禁止俄羅斯濃縮鈾出口，市場擔心可能擾亂市場，造成鈾現貨價格急漲，至 2011 年福島核災難以來最高水準。

根據 UxC LLC 編制的數據，基準 Ux U3O8 鈾的價格周四 (10 日) 飆升至每磅 59.75 美元，這是自 2011 年 3 月福島核事故爆發以來的最高價格，當時的事故引發了核子工業的重大衝擊，並削弱了對反應爐所用燃料鈾的需求。

目前傳出白宮正在考慮對俄羅斯國有原子能公司 Rosatom Corp. 實施制裁，這加劇了對俄羅斯鈾出口中斷的擔憂，因為這家公司及其子公司，占全球鈾濃縮的 35% 以上。2020 年，俄羅斯占美國進口鈾的 16.5%。

UxC 總裁 Jonathan Hinze 表示，西方國家—尤其是美國及歐盟，過去兩周針對俄羅斯的制裁，導致俄羅斯核燃料供應被切斷的擔憂加劇，買家急忙進入鈾現貨市場。

他指出，由於未來限制俄羅斯濃縮鈾出口的可能性很高，現貨鈾價格的上升壓力，似乎不太可能緩解。

自俄羅斯入侵烏克蘭以後，多種大宗商品價格陷入急漲或混亂。不過業界認為，即使俄羅斯的鈾供應被切斷，也不太可能出現真正的短缺，迫使核電站限制產量。

世界上最大的鈾供應商之一，Cameco Corp. 的發言人表示，如果價格上漲到足以保證長期增產有利，公司可能會提高產量。