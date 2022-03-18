迪士尼未能阻擋佛州恐同法案 各創意工作室對CEO Chapek大表不滿

知情人士透露，迪士尼 (DIS-US) 各創意工作室領導者對執行長 Bob Chapek 處理佛羅里達州《不談同性戀》法案的方式相當失望。

Chapek 在 3 月 9 日公司年度大會後，與公司創意工作室的高階領導小組會面，許多人對迪士尼不願堅決反對該法案的立場表示失望。

不願具名的員工也提到，在股東大會上，Chapek 面對一位股東的恐同言論並未做出批判性回應，此點也引起眾人不滿。

美國佛州本月 8 日通過《家長教育權利法》法案，禁止在低年級課堂談論性傾向與性別認同，而反對陣營把法案取名為《不談同性戀》法。

Chapek 和迪士尼因沒有及早點站出來反對佛羅里達州的《家長教育權利法》法案，而遭到反對者批評，反對者認為該法案可能會對邊緣化人群造成傷害。

過去一周，公司高層一直在聆聽員工對此事的不滿、挫敗和擔憂，上周五 Chapek 在電子郵件中承諾諾支持和參與 LGBTQ + 社群，並暫停佛羅里達州的所有政治獻金，等待審查。

然而，許多人仍不滿意迄今的作法，他們希望迪士尼採取更積極適當的行動，部分員工周二組織罷工以表抗議。

Chapek 在電子郵件中表示：「很明顯，這不僅僅是佛羅里達州的法案問題，而是對基本人權的又一次挑戰。你需要我成為更強大的盟友以爭取平等權利，我卻讓你失望了。我很抱歉。」

他宣布，迪士尼正加強支持倡議團體，以對抗其他州通過《不談同性戀》的類似法案，並暫停對佛州的所有政治捐款。