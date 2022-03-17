巴菲特連續買入 波克夏增持西方石油至14.6%

根據股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 在週三 (16 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件顯示，該公司近期持續買進西方石油 (OXY-US) 的股票。

數據顯示，波克夏在本月 14 日至 16 日期間，共買進了 1810 萬股西方石油，該公司對西方石油的持股累計達到 1.364 億股，佔西方石油流通在外股票的比率達到 14.6%。

波克夏近期持續反常地大舉買入西方石油股票。自 3 月 2 日以來，已買進超過 1 億股，引發外界的猜測，認為巴菲特最終可能想要收購整家西方石油公司。

波克夏投資組合價值約為 3500 億美元，通常會隨時間悄悄累積增加持股，此次卻罕見公開積極買股。

由於波克夏已經是持有西方石油逾 10% 的大股東，持股變動都需要在 2 日內向美國證券交易委員會提交申報。

波克夏最近一批買入的西方石油股價大約在每股 53 到 55 美元間，該股在週三收跌 2.8%，報 52.99 美元，但是遠高於 2020 年的低點 10 美元以下。

Edward Jones 分析師 Jim Shanahan 曾表示，巴菲特和他的團隊還有兩個可以運用現金的地方，一個是買進巴菲特已故摯友 Walter Scott 在波克夏的能源業務持股，另一個是把在美國卡車休息站巨擘 Pilot Travel Centers 公司的持股增加到過半水準。

Shanahan 說：「波克夏近年來的現金水位一直穩定上升，只有在執行庫藏股的時候花掉比較多。現在，我們對波克夏的現金部署愈來愈樂觀，相信接下來一兩年至少會有兩筆規模比較大的投資。」