英國公布網路安全修訂草案 科企高層或面臨入獄風險

英國政府周三 (16 日) 宣布《網路安全法案》(Online Safety Bill) 修訂草案，要求 Meta(FB-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和推特 (TWTR-US) 等網路巨頭對平台上的有害內容付出行動，否則企業高層將面臨訴訟風險，甚至可能鋃鐺入獄。

英國網路安全法的目的是讓科技公司對自家平台上的非法內容負起責任，包含傳播恐怖主義、自殺、復仇式色情 (revenge pornography) 和兒童性虐待等。

英國政府原先給予企業兩年時間來應付這項法律，但現在決定將準備時間大幅縮短至兩個月，這代表企業可能較預期更早面臨懲處風險。

英國數位、文化、媒體和體育部 (DCMS) 表示，作為主要監管機關，英國通訊管理局 (Ofcom) 將有權進入企業辦公室，搜查企業資料或設備，妨礙調查者將構成刑事犯罪。

此外，銷毀證據、未能出席與 Ofcom 的訪談，或是向 Ofcom 提供假訊息等行為，也必須承擔刑事責任。

DCMS 還表示，Ofcom 有權對未遵守規範的企業處以全球年營收 10% 的罰款。按 2021 年的收入表現來看，Meta 可能面臨高達 100 億美元的巨額罰款。

上述法案會在周四 (17 日) 送交英國議會進行辯論，有望今年底正式過關。