鉅亨美股雷達：市場關注Fed利率決議 俄烏討論妥協方案

美股重要看點：

市場持續關注俄烏局勢，俄羅斯首席談判代表表示，雙方正在討論可能的妥協方案。Fed 將公布 3 月利率決議。美國 10 年期公債殖利率來到 2.167%，美股期貨週三 (16 日) 上升，道瓊期貨漲 1.07%，標普 500 期貨漲 1.20%，那斯達克 100 期貨漲 1.72%。

美國聯準會 (Fed) 預料將在台灣周四 (17 日) 凌晨 2 點宣布 3 月貨幣決議，市場普遍預期將升息 25 個基點 (1 碼)，啟動 2018 年以來首次升息，且發表偏鷹派的政策立場，但在俄烏戰事、大宗商品劇烈震盪的陰影下，今年接下來的升息路徑充滿不確定性。

Fed 本次會議也將公布最新經濟、通膨預測和利率點陣圖，觀察人士仍預估今年可能有五或六次每次 1 碼的升息，2023 年再升息三或四次。Fed 也預料發表偏鷹派的言論，強調有意繼續升息以打擊高通膨。

Fed 也可能對量化緊縮 (QT) 發表指引，華爾街的共識仍是 Fed 將從 6 月開始縮減資產負債表，但日益增加的不確定性代表情況可能有變。

俄烏戰事方面，俄羅斯首席談判代表 Vladimir Medinsky 指出，目前正在討論與烏克蘭軍隊規模有關的一系列問題。烏克蘭提議成為瑞典或奧地利式的中立國，但擁有自己的陸軍和海軍。

克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 表示，烏克蘭提出成為中立國但保留自己武裝部隊的提案，「可以被視為某種妥協」。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月零售銷售月增率 (%)，預估 0.4，前值 3.8

美國 2 月零售銷售年增率 (%)，前值 12.3

美國 2 月核心零售銷售月增率 (%)，預估 1，前值 3.3

重要個股動態：

天風國際分析師郭明錤週二 (15 日) 推文透露，蘋果 Apple Car 專案團隊已解散一段時間，若想實現 2025 年量產目標，蘋果必須在未來 3 到 6 個月內的重組團隊。

《彭博》科技記者 Mark Gurman 今年 1 月下旬報導，在蘋果工作 7 年、曾任汽車團隊軟體工程專案主管的 Joe Bass 已離職，隨著 Joe Bass 的離開，蘋果一年前組建的管理團隊幾乎全部離職。

Gurman 稱，2022 年可能是決定 Apple Car 成敗最關鍵的一年，如果蘋果真的計劃要在 2025 年推出首款汽車，現在就要馬不停蹄地推動相關工作。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Meta Platforms(FB-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 證實，該公司正在發展非同質化代幣 (NFT) 技術，有望在近期登陸 Instagram。

祖克柏周二 (15 日) 出席 SXSW 藝術節時表示，正努力在短期內將 NFT 技術引入 Instagram。他說：「我還沒準備好具體說明這會是什麼樣的東西，但接下來幾個月裡，我們希望能夠讓用戶將 NFT 帶入 Instagram，甚至進一步發展為鑄造 NFT 的能力。」

祖克柏並未詳細說明 NFT 技術如何或何時會在 Instagram 上運行，在將近 50 分鐘的訪談中，他幾乎都在談論對元宇宙的願景。

FB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

根據一份內部傳達及發給供應商的通知，特斯拉 (TSLA-US) 的上海工廠將在周三 (16 日) 及周四 (17 日) 停工兩天。

特斯拉的供應商及員工在周三收到通知，但通知並未說明停工的原因。特斯拉的中國工廠生產 Model 3 轎車和 Model Y 跨界運動型多功能車。

受到新冠病例增加影響，近日中國許多城市一直在進行大規模檢測，並封鎖了公寓和辦公大樓，以遏制疫情。目前在中國大陸，已有深圳等多地的工廠關閉，並對供應鏈帶來壓力。