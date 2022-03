RAW進軍元宇宙 可以吃的NFT跨足VR、藝術、美食、區塊鏈

「We Are What We Eat: Seed」NFT 將於 4 月 1 日在台北最具指標性的餐廳「RAW」實現體驗,以全球是第一顆「可以吃的 NFT」問世,由國際名廚江振誠、VR 金獎導演黃心健、當代表演藝術家張逸軍三強聯手,透過 NFT 線上策展平台 EchoX 科技助攻。

這是由 VR、表演藝術、頂級美食完美融合的一座「策展型行動藝術精品」,藏家僅需要持有這顆 NFT,就可在 4 月 1 日起透過 FineDayClub 專屬訂位通道,在 RAW 實現觀展並享用獨家料理的尊榮體驗。

此次體驗也是藏家們開啟後續賦能的「鑰匙」,在完成訂位與現場體驗解鎖後,才可獲得後續更新賦能好康,如不定時空投新賦能等驚喜,更可在 2022 年第二季參與江振誠為此 NFT 持有人特別開立的「Discord 專屬線上對談活動」。

「We Are What We Eat: Seed」512 顆的圖像,每張皆為生成式藝術隨機產出,視覺背後的核心理念獨一無二。這顆 NFT 跨足 VR、表演藝術、美食、區塊鏈四大象限的結合,堪稱史上最難策展,更是科技史上一大重要里程碑。

從影片概念規劃、肢體藝術創作、軟硬體設備整合校正、江振誠為其創作專屬料理、直到 RAW 內外場教育訓練、NFT 賦能權利的驗證機制等,都是亟需縝密整合與串連的難題。知名區塊鏈專家葛如鈞也表示,此顆 NFT 的意涵和藝術收藏價值,加上未來也將投入更多元的賦能機制,是非常值得藏家長久收藏的一個作品。

此次 NFT 進到實體場域的實現,也是台灣第一個 NFT 完成 OMO 的歷史紀錄,預計這波風潮,將再為「We Are What We Eat: Seed」在二級市場帶起一波收藏熱潮。