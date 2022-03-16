Meta祖克柏：Instagram將在近期引入NFT技術

Meta Platforms(FB-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 證實，該公司正在發展非同質化代幣 (NFT) 技術，有望在近期登陸 Instagram。

祖克柏周二 (15 日) 出席 SXSW 藝術節時表示，正努力在短期內將 NFT 技術引入 Instagram。他說：「我還沒準備好具體說明這會是什麼樣的東西，但接下來幾個月裡，我們希望能夠讓用戶將 NFT 帶入 Instagram，甚至進一步發展為鑄造 NFT 的能力。」

祖克柏並未詳細說明 NFT 技術如何或何時會在 Instagram 上運行，在將近 50 分鐘的訪談中，他幾乎都在談論對元宇宙的願景。

祖克柏表示，NFT 有朝一日會在元宇宙發揮作用，舉例來說，用戶可以將虛擬替身 (avatar) 在元宇宙中所穿的衣服鑄造為 NFT，然後帶到不同的地方。

不過，他也坦承，想要順利讓願景成真，必須先解決技術上的問題。

祖克柏和其他 Meta 高層先前就已表達對 NFT 的興趣。Instagram 負責人 Adam Mosseri 此前表示，公司正在積極探索 NFT 技術，Meta 前加密貨幣負責人 David Marcus 也在去年 8 月透露，公司考慮讓數位錢包 Novi 與 NFT 功能進行整合。

隨著 NFT 市場逐漸擴大，推特今年初宣布推出「Twitter Blue」付費服務，允許用戶將加密貨幣錢包連結到推特帳戶，進而將 NFT 設定為個人頭像。